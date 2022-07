Título de Capitão América 4 pode ter sido revelado

Capitão América 4 foi anunciado após a conclusão da série do Falcão e o Soldado Invernal. A produção tem poucas informações oficiais, mas seu subtítulo pode te sido confirmado

A Marvel estúdio fez o registro de suas marcas na União Europeia para variados produtos, como os títulos de seus filmes, um destes foi Capitão América 4: Nova Ordem Mundial. A informação reportada pelo The Direct relata que pode se tratar de um rumor.

Continua depois da publicidade

Embora o proprietário da patente seja atualmente desconhecido, o arquivador, Mitscherlich, é um escritório de advocacia que trabalhou recentemente com a Disney para vários projetos, incluindo Os Tênis Encantados da Disney+.

Curiosamente, essa frase é conhecida pelos fãs da Marvel, Nova Ordem Mundial foi o título do primeiro episódio do seriado do Falcão e o Soldado Invernal, a produção tem o diretor contratado e deve receber informações das filmagens em breve.

Sam Wilson é o novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. Por enquanto, ainda não sabemos se a trama também terá o envolvimento de Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan.

Obviamente, Capitão América 4 não é o título oficial do projeto. Outros detalhes serão oficializados em breve.

Chris Evans marcou época interpretando Steve Rogers, o Capitão América original. No entanto, o personagem se aposentou em Vingadores: Ultimato.

A Marvel ainda não revelou uma data de estreia para Capitão América 4.

Sobre o autor Redação