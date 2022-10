Todo mundo está vendo este filme de ação com astro de Velozes e Furiosos na Netflix

É bastante comum que filmes que passam despercebidos nos cinemas acabem encontrando popularidade na Netflix. Cores da Justiça é o filme de ação que agora está fazendo sucesso na plataforma.

“Uma policial novata sem querer grava policiais corruptos cometendo um assassinato. Com a cabeça a prêmio, ela precisará escapar de ameaças vindas de todos os lados”, diz a sinopse oficial.

Estrelado por Tyrese Gibson (Velozes e Furiosos) e Naomie Harris (Moonlight), trata-se de um thriller de ação oportuno, mas mal cozido, sobre corrupção policial e racismo, o longa-metragem vai direto ao ponto de sua primeira sequência.

Eventualmente, a desigualdade social, racismo e violência policial ganham mais destaque na obra.

Atualmente, Cores da Justiça está em segundo lugar dentre os 10 filmes mais assistidos da plataforma nos últimos dias, atrás apenas do brasileiro Esposa de Aluguel.

O que os críticos acham de Cores da Justiça

Apesar da popularidade na Netflix, Cores da Justiça não agradou os críticos unanimemente. O longa-metragem conta com apenas 51% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 97 críticas contabilizadas.

Noëlle D. Lilley, do Chicago Reader, escreveu: “O filme vacila quando empurrado além de sua premissa intrigante para uma mensagem significativa”.

Ed Potton, do Times (UK), criticou: “Este é um filme que tira o truque impressionante de ser corajoso e brega ao mesmo tempo”.

Sara Michelle Fetters, do MovieFreak, lamentou: “Eu gostaria de ter gostado mais Cores da Justiça”.

Já Leah Greenblatt, da Entertainment Weekly, elogiou o filme: “Harris, com olhos em chamas, traz uma humanidade e uma urgência que servem à história talvez mais do que ela merece: uma performance acima e além do dever”.

Cores da Justiça está atualmente disponível na Netflix.

