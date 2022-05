Tom Cruise aterroriza apresentador em jato de Top Gun 2 em vídeo hilário

Tom Cruise é conhecido por fazer manobras ousadas em seus filmes e Top Gun: Maverick (Top Gun 2) não é exceção. Agora, ele levou o apresentador James Corden para um passeio em jato do filme.

O astro aterrorizou o apresentador em meio ao voo, que começou de forma simples, até outro avião aparecer ao lado deles. Eles simulam um combate aéreo, levando Corden a gritar várias vezes.

Depois de uma pausa, em terra firme, eles entram em um jato de Top Gun 2 e voam ao som de Danger Zone, música tocada no clássico de 1986 e na continuação.

O vídeo faz parte do programa The Late Late Show With James Corden e não é a primeira vez que o apresentador passa um tempo com Tom Cruise.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) chega aos cinemas em 26 de maio de 2022 – Tom Cruise fez questão de não lançar o filme diretamente no streaming.

Veja o vídeo, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.