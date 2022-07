Tom Cruise ganha fortuna insana com Top Gun 2

O ator Tom Cruise está ganhando uma fortuna insana com Top Gun: Maverick (Top Gun 2).

Um sucesso de crítica e de bilheteria, a sequência de Top Gun – Ases Indomáveis está sendo muito lucrativo para a Paramount e Cruise.

O astro de 60 anos que interpreta Pete Maverick na franquia, pode ainda ganhar quase US$ 100 milhões como um salário adicional. O acordo entre o estúdio e o ator foi de US$ 12,5 milhões como salário-base (via ScreenRant).

Ele deve ganhar 10% da bilheteria total do filme, com um aumento gradual à medida que o longa-metragem for quebrando recordes.

É estimado que o salário de Cruise fique entre US$ 80 a 90 milhões, dado a performance atual e o que o filme vai ganhar em aluguéis digitais e streaming.

Top Gun 2 passa O Cavaleiro das Trevas na bilheteria

Nos Estados Unidos, Top Gun: Maverick (Top Gun 2) já arrecadou mais de US$ 570 milhões, o que supera Batman: O Cavaleiro das Trevas, que conseguiu um total de US$ 533 milhões em sua época de lançamento.

Mundialmente, a bilheteria de Top Gun: Maverick (Top Gun 2) está em mais de US$ 1,1 bilhão, o que também supera Batman: O Cavaleiro das Trevas. Além disso, também supera Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.