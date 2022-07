Top Gun 2 consegue feito que Marvel não conseguiu em 2022

Tom Cruise ainda é uma força a ser reconhecida em bilheteria. Top Gun: Maverick (Top Gun 2) é a maior prova disso.

Superando todas as expectativas, o blockbuster conseguiu arrecadar mais de US$ 1 bilhão em bilheteria. Nem mesmo a Marvel conseguiu isso até agora em 2022.

Continua depois da publicidade

O grande lançamento que a Marvel teve no ano até agora é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), que arrecadou mais de US$ 950 milhões.

Chegou perto do US$ 1 bilhão. Mas não ultrapassou essa marca. Até agora, em 2022, apenas Top Gun: Maverick (Top Gun 2) conseguiu.

Um impressionante resultado em bilheteria

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) é a sequência de uma produção que é considerada um clássico do cinema dos anos 80.

No entanto, a continuação não contou apenas com isso. O segredo para o sucesso é uma recepção muito, muito positiva com o público e com a crítica.

O “boca a boca” em torno de Top Gun: Maverick (Top Gun 2) foi muito positivo. Para uma boa parte do público, é o melhor filme de 2022 até o momento.

Pode ser que outra produção chegue e ganhe ainda mais destaque do que o blockbuster. No entanto, pelo menos por enquanto, Tom Cruise é o rei da bilheteria em 2022.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2), com Tom Cruise, ainda está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.