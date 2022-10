Top Gun 2: Neil deGrasse Tyson revela que ESSA cena do filme é impossível

Os comentários do astrofísico Neil deGrasse Tyson sobre cultura pop já são marca registrada de sua carreira. Tyson é famoso por revelar a ciência por trás de vários momentos de filmes e séries, e também por quebrar o coração de partes do público que acreditavam que certas coisas seriam possíveis.

A última vítima do cientista foi Top Gun: Maverick, a sequência muito bem sucedida do clássico dos anos 80 com Tom Cruise, que voltou ao personagem para preparar uma nova turma de pilotos para uma missão extremamente importante e perigosa.

Mesmo sendo um dos filmes mais amados e lucrativos de 2022, Tyson tem alguns problemas com Top Gun 2, dizendo que o personagem de Tom Cruise dificilmente teria sobrevivido aos primeiros minutos do filme.

Em uma série de tweets no último domingo (09), o físico revelou suas reclamações sobre o filme, chamando atenção para o fato do longa não respeitar as leis da gravidade e da velocidade.

Na cena inicial do filme, Maverick chega à velocidade Mach 10 (cerca de 12.250 Km/h) em um protótipo de jato, que era um requisito para não fecharem o programa de testes. O avião é destruído após o piloto ultrapassar essa velocidade, forçando Maverick a ejetar do avião supersônico.

Maverick não passaria dos primeiros minutos de Top Gun 2

Mesmo a cena mostrando o quanto o personagem é ao mesmo tempo imprudente e inspirador, Tyson ignorou tudo isso para apontar um fato que não foi considerado pela produção: “Ele sobreviveu sem ferimentos. Naquela velocidade, o corpo dele iria se espatifar como uma luva de cota de malha golpeando um verme. Só dizendo.”

O astrofísico não parou aí, compartilhando um gráfico mostrando um jato em várias velocidades e comentando como o Maverick iria atingir o ar como se fosse uma parede de tijolos, Tyson disse: “Em velocidade supersônica, o ar não pode se separar suavemente para você”.

“Quando Maverick ejeta em Mach 10.5, ele está indo há 7.000 milhas por hora [cerca de 11265 Km/h], o que dá a ele 400 milhões de Jaules de força cinética, o poder explosivo de 100Kg de dinamite. Uma situação que a fisiologia humana não está preparada para sobreviver.” Explicou o astrofísico.

O CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk, se juntou ao discurso de Tyson sobre a morte certa de Maverick nos primeiros momentos do filme. O empresário sugeriu que faria mais sentido se o personagem ejetasse em uma cabine selada com um escudo de calor.

Um último ponto criticado por Tyson foi também a grande missão do filme, para qual os personagens são treinados por Maverick durante os dois primeiros atos da história. Nas palavras de Tyson a missão era: “Voar abaixo do radar, por um cânion estreito e tortuoso, para destruir um alvo, evitando vários bancos de mísseis sendo disparados da terra.”

É realmente uma manobra arriscada que exigia toda a preparação mostrada no filme, mas Tyson, em seu último tweet sobre o longa, apontou uma solução um pouco mais segura para a equipe Top Gun. O cientista levantou o ponto de que os lançadores de mísseis deviam ter sido destruídos antes, tornando as manobras incríveis do filme bem menos necessárias.

Claro que os comentários de Tyson são apenas para espalhar curiosidades científicas e deixar alguns internautas irritados. Se os roteiristas tiverem que escolher um plano fictício mais arriscado para deixar o final mais empolgante, é claro que farão.

Top Gun: Maverick está disponível apenas para aluguel digital por enquanto.

