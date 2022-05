Top Gun 2 tem referência feita para os fãs de verdade

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) teve uma excelente estreia em termos de bilheteria e também está sendo muito elogiado pelos críticos. O diretor do filme com Tom Cruise revelou uma referência feita para os fãs de verdade.

Joseph Kosinski participou do podcast Inside Total Film e disse que há uma fala do filme que é “praticamente uma cópia idêntica” do primeiro filme.

Continua depois da publicidade

Há um momento em que Maverick neste filme diz: ‘Muito perto para mísseis, mudando para armas’, que é quase uma cópia exata do primeiro filme”, ​​explicou ele.

“Nós cortamos para uma inserção de Maverick mudando o botão do polegar de mísseis para armas – o que é totalmente fictício. Não é assim que o F/A-14 é configurado”, continuou o diretor.

Top Gun 2 está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.