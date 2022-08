Top Gun 2 tem um astro que seria perfeito para ESSE herói do MCU

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) foi o maior sucesso de 2022 até agora e um dos astros do filme provou que seria perfeito para viver um querido herói da Marvel: Richard Rider, o Nova.

Richard Rider pode ser um personagem crucial para o MCU, visto que a franquia procura potencialmente reconstruir a Tropa Nova e expandir seus elementos cósmicos.

Fazendo sua estreia na Marvel Comics em 1976, Rider era um adolescente de Nova York escolhido pelo último membro sobrevivente da Tropa Nova para se tornar imbuído de seus poderes e proteger seu planeta natal destruído, Xandar.

A Tropa Nova foi brevemente introduzida no MCU em Guardiões da Galáxia, e as especulações sobre a primeira aparição de Richard Rider estão se formando desde então.

Enquanto o público aguarda mais detalhes sobre a estreia em live-action de Nova, incluindo qual ator interpretará o personagem, uma das estrelas inesperadas de Maverick se estabeleceu como a escolha perfeita para o elenco.

Com Guardiões da Galáxia Vol. 3 no horizonte, agora é o momento perfeito para a Marvel capitalizar o impulso da estrela em ascensão.

Em seu papel mais significativo até hoje e primeiro grande sucesso de bilheteria – Top Gun: Maverick – Glen Powell provou que ele, e não Miles Teller, é a estrela em ascensão perfeita para dar vida a Nova no MCU.

Powell recebeu ótimas críticas em Maverick como o tenente Jake “Hangman” Seresin, inclusive de sua co-estrela Tom Cruise.

Richard Rider do MCU

Powell, anteriormente conhecido por projetos cômicos, como seus papéis na série Scream Queens e na comédia romântica da Netflix, Set It Up, impressionou tanto Tom Cruise em sua audição para Maverick, que Cruise insistiu que Powell não apenas fosse escalado como Hangman, mas também que o roteiro ser reescrito para apresentar o personagem de forma mais proeminente.

É fácil ver por que Cruise queria mais dele. No papel expandido de Hangman, Powell mostrou suas habilidades cômicas com um senso de humor sarcástico e mordaz e um pouco de arrogância de vilão que instantaneamente saltou da tela.

No entanto, Powell foi capaz de fornecer profundidade adicional ao carrasco enganosamente antagônico, usando seu charme para se tornar um herói adorável enquanto evita uma tragédia catastrófica no ato final do filme. Essa combinação de humor e tragédia tem sido a marca registrada do MCU desde o seu início e seria um grande trunfo para Powell se ele fosse escalado como Rider.

Os filmes da Marvel podem ser assistidos por meio do Disney+, já Top Gun 2 está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.