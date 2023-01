Tyler Posey explica por que Teen Wolf: O Filme deveria ganhar sequência

Teen Wolf: O Filme já está dando o que falar entre os fãs, e o ator Tyler Posey explica por que o longa deveria ganhar uma sequência.

Embora uma continuação não tenha sido anunciada até o momento, Posey, que interpreta Scott, quer estrelar outro filme.

Durante uma entrevista ao ScreenRant ao lado de Crystal Reed, revelou que o final de Teen Wolf: O Filme não é perfeito e ele quer ver mais do universo da franquia.

“Definitivamente não é o final perfeito. Acho que dá pra mais, quero mais. Acho que seria interessante ver agora como eles vivem suas vidas como adultos. Temos que vê-los como adolescentes. Chegamos a vê-los por dois dias como adultos, mas eles estavam distraídos com todo esse caos”, disse ele.

“Eu realmente quero vê-los entrar na depressão, na ansiedade, no peso de ser um adulto que vem com isso e nos cenários adultos da vida real. Não apenas salvando a vida de seus amigos, mas lidando com coisas que precisam ser tratadas. Então eu acho que seria muito interessante fazer isso”, concluiu.

Sobre Teen Wolf: O Filme

“Um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez, mas apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e reunir amigos de confiança para lutar contra o que poderia ser o inimigo mais poderoso e mortal”, diz a sinopse do filme.

O elenco ainda conta com Holland Roden como Lydia Martin, Shelley Hennig sendo Malia Tate, Crystal Reed como Allison Argent, Orny Adams sendo o treinador Bobby Finstock, Linden Ashby no papel de Noah Stilinski, JR Bourne como Chris Argent, Seth Gilliam sendo Dr. Alan Deaton, Colton Haynes voltando como Jackson Whittemore, Ryan Kelley como Jordan Parrish, Melissa Ponzio como Melissa McCall e Dylan Sprayberry vivendo Liam Dunbar.

Jeff Davis, o criador da franquia, escreve o filme, com a direção de Russell Mulcahy.

Teen Wolf: O Filme está disponível no Paramount+. Já a série pode ser vista na Netflix no Brasil.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.