Um Filho: Com Hugh Jackman e Anthony Hopkins, filme do diretor de Meu Pai chega aos cinemas

Se você curtiu o filme Meu Pai, lançado em 2020, não deixe de conferir Um Filho, um drama emocionante que serve como prólogo para a história original. Dirigido pelo cineasta francês Florian Zeller, Um Filho traz Anthony Hopkins, mais uma vez, como Anthony Miller. Hugh Jackman, o Wolverine dos X-Men, também está no elenco.

No Brasil, Um Filho (The Son, no título original) estreia nesta quinta-feira (23 de março). O longa chegou aos cinemas americanos ainda em janeiro.

Continua depois da publicidade

Porém, diferentemente de Meu Pai, Um Filho falhou em conquistar a crítica especializada. O filme garantiu apenas 28% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa original, a nível de comparação, tem 98%.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Um Filho no Brasil; confira!

Um Filho é prólogo de Meu Pai

A trama de Um Filho é ambientada antes dos eventos de Meu Pai. O filme original, vale lembrar, chegou aos cinemas em 2020, ganhando o coração do público e da crítica especializada.

Indicado a 6 categorias do Oscar, Meu Pai rendeu a Anthony Hopkins a segunda estatueta de sua prolífica carreira. O filme levou também o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado.

“Um homem recusa toda ajuda de sua filha à medida que envelhece. Enquanto tenta entender suas circunstâncias, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura de sua realidade”, diz a sinopse oficial de Meu Pai.

Um Filho, por sua vez, foca na história de Peter Miller, o filho de Anthony (interpretado por Hopkins nos dois filmes).

“A vida agitada de Peter fica ainda mais abalada quando sua ex-esposa conta a ele que seu filho adolescente, Nicholas, está profundamente perturbado. Ele logo tenta cuidar de Nicholas da mesma forma que gostaria que seu próprio pai cuidasse dele”, descreve a sinopse de Um Filho.

Elenco de Um Filho é liderado por Hugh Jackman e Anthony Hopkins

Hugh Jackman lidera o elenco de Um Filho como o protagonista Peter Miller. Mais conhecido como o Wolverine dos X-Men, o ator australiano também está em filmes como Os Miseráveis e O Mestre do Show.

Anthony Hopkins, de Thor, O Silêncio dos Inocentes e outros sucessos, é Anthony Miller, o pai de Peter (o mesmo personagem que interpreta em Meu Pai).

Laura Dern, de filmes como Jurassic World: Domínio e História de um Casamento – além da série Big Little Lies – vive Kate, a ex-esposa de Peter.

Vanessa Kirby, conhecida por sua performance como a jovem Princesa Margaret na série The Crown, interpreta Beth, a nova esposa do protagonista.

O elenco de Um Filho é completado por Zen McGrath (Aloft) como Nicholas e Hugh Quarshie (Doctor Who) como o Dr. Harris.

Um Filho estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (23 de março de 2023). Confira abaixo o trailer!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.