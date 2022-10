Uma Garota de Muita Sorte: Fãs exigem alerta de gatilho no drama da Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Uma Garota de Muita Sorte garantiu grande sucesso na plataforma. Protagonizado por Mila Kunis, o filme trata de temas bastante delicados. Por isso, alguns assinantes do streaming exigem a inclusão de um “aviso de gatilho” no início da trama dramática.

“A vida perfeita de uma escritora começa se despedaçar quando um documentário sobre crimes reais faz com que ela confronte seu angustiante passado no colégio”, afirma a sinopse oficial de Uma Garota de Muita Sorte na Netflix.

Junto com Mila Kunis no papel principal, o elenco de Uma Garota de Muita Sorte conta com Finn Wittrock (American Horror Story), Connie Britton (The White Lotus), Jennifer Beals (Flashdance) e Justine Lupe (Succession).

Revelamos abaixo por que os assinantes da Netflix pedem um aviso de gatilho em Uma Garota de Muita Sorte; confira.

Para os assinantes da Netflix, Uma Garota de Muita Sorte deve ganhar alerta de gatilho

Uma Garota de Muita Sorte estreou na Netflix em 7 de outubro. Atualmente, o filme permanece na posição Número 1 do Top 10, superando sucessos como O Telefone do Sr. Harrigan e Lar dos Esquecidos.

Embora faça sucesso com os fãs da Netflix, o drama falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 42% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O drama de Mila Kunis, como citamos acima, aborda temas delicados – como a maneira que a sociedade trata as vítimas de abuso sexual.

Além disso, o filme conta com algumas cenas explícitas de abuso. Por isso, muitos assinantes exigiram a inclusão de um “alerta de gatilho” no início do longa.

O alerta de gatilho, para quem não sabe, é uma mensagem que aparece no começo de um filme ou série avisando sobre o conteúdo retratado na trama.

A série 13 Reasons Why, por exemplo, incluiu um aviso de gatilho após ser detonada pela maneira como caracteriza o suicídio da protagonista Hannah.

“Uau, Netflix! Que ótimo trabalho você fez em não incluir um aviso de gatilho em Uma Garota de Muita Sorte”, ironizou um assinante da plataforma.

Muita gente utilizou o Twitter para alertar os seguidores sobre as cenas de abuso sexual que aparecem em Uma Garota de Muita Sorte.

“Se vocês forem assistir ao filme, saibam que ele tem gráficas e intensas cenas de abuso sexual. A Netflix realmente pisou na bola ao não adotar um aviso gigante de gatilho”, comentou outra espectadora.

A plataforma, por outro lado, não se manifestou sobre as críticas. Enquanto isso, Uma Garota de Muita Sorte continua a fazer sucesso na plataforma (mesmo desagradando a crítica especializada).

Uma Garota de Muita Sorte, com Mila Kunis, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.