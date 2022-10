Uma Garota de Muita Sorte: Roteirista responde forte polêmica contra filme da Netflix

Jessica Knoll, roteirista de Uma Garota de Muita Sorte, defendeu o filme das reclamações do público que pediu avisos de gatilhos mais severos para a produção da Netflix.

Baseado no livro de mesmo nome escrito por Knoll, o filme segue a personagem Ani (Mila Kunis), editora de uma revista em Nova York, que é forçada à confrontar seus traumas do passado quando um diretor pede sua versão de um incidente chocante, para um documentário sobre crimes.

Mesmo que o filme contenha avisos mencionando “conteúdo violento, sexual e de estupro”, muitos espectadores acreditam que estas questões deveriam ser mais destacadas antes do filme, que contém três cenas gráficas de estupro, e um tiroteio na escola.

Knoll defendeu as medidas já tomadas pela Netflix

Em uma entrevista recente para a Variety, Knoll respondeu as críticas e defendeu o aviso já mostrado pela Netflix, explicando as decisões tomadas para evitar que pessoas vissem algo que não estivessem preparadas.

“Nós conversamos bastante sobre isso. No fim das contas, nós colocamos a alta classificação indicativa que [o filme] tem. Não diz apenas ‘violência sexual’, diz ‘estupro’. Nós decidimos colocar a palavra ali […] No roteiro nós decidimos colocar no primeiro ato que ela estava em um tiroteio escolar, o que não é igual ao livro. Isso também da tempo para as pessoas pensarem: ‘Nossa, tem um tiroteio escolar no filme? Não é pra mim.'”

A autora também falou sobre um cartão no final do filme que direciona o espectador para uma mesa redonda com ela, uma psiquiatra e um moderador da maior organização contra violência sexual dos Estados Unidos. Chiara Aurelia, uma das atrizes do filme, também participa da conversa.

Knoll falou mais sobre a parte do público que não se sentiu avisado: “Nós fizemos muito para sermos sensíveis sobre os assuntos muito sensíveis que estão no filme. E eu estou um pouco surpresa por isso, honestamente, porque tem tanta violência contra mulheres em muitas coisas hoje em dia.”

A autora adicionou: “Eu não vejo as pessoas fazendo alvoroço sobre isso. Nós fizemos todos esses passos em todas essas outras formas, e eu estou feliz por ter feito. Eu quero que as pessoas tenham recursos. Eu quero que as pessoas estejam preparadas para assistir, então sim, eu estou um pouco surpresa.”

Mesmo com a reação negativa, a autora também aponta que não recebeu apenas críticas. Desde a estreia do filme, ela também recebeu mensagens de agradecimento por ter compartilhado uma história que ajudou pessoas a lidarem com traumas ainda não curados totalmente.

Você pode conferir Uma Garota de Muita Sorte na Netflix.

