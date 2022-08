Veja como pode ser o visual de MODOK no MCU

Os fãs esperaram um bom tempo pela chegada de MODOK ao MCU. Agora, está finalmente acontecendo em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3).

No entanto, não será bem da forma que todos esperavam. Parece que MODOK será adaptado como uma espécie de robô.

No conteúdo que a Marvel mostrou na San Diego Comic-Con 2022 sobre Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), era possível ver que MODOK realmente tinha um visual robótico.

A Marvel ainda não divulgou oficialmente esse conteúdo na Internet. No entanto, com base em algumas descrições e imagens vazadas, um artista digital foi capaz de criar uma montagem que mostra algo próximo do que será MODOK em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3).

Confira abaixo a montagem.

Clássico vilão dos quadrinhos da Marvel

Vale destacar, novamente, que não se trata de um conteúdo oficial. Apenas uma arte para se ter uma ideia de como será.

MODOK deve ter uma origem bem diferente no MCU. Nas histórias em quadrinhos, o vilão era um cientista que realizou experimentos bizarros em si mesmo para se tornar cada vez mais inteligente.

Isso tecnicamente deu certo, mas também fez com que a sua cabeça se tornasse gigantesca. Toda a bizarrice de MODOK fez dele um dos personagens mais inusitados e divertidos da Marvel.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

