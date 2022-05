Veja quando o Oscar 2023 vai acontecer

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que o Oscar 2023 acontecerá em 12 de março de 2023, de acordo com o Hollywood Reporter.

Como de costume, a cerimônia acontecerá no Teatro Dolby, em Ovation Hollywood, Los Angeles. Mudanças podem ser anunciadas em breve.

Enquanto começa a preparação para o Oscar 2023, muitos ainda comentam sobre a grande polêmica do Oscar 2022, quando Will Smith deu um tapa em Chris Rock.

Como consequência por sua atitude, Will Smith está proibido de participar da cerimônia do Oscar por 10 anos, o que significa que ele não estará no Oscar 2023.

Outras novidades sobre o Oscar 2023 devem ser reveladas em breve, à medida que a temporada de premiações se aproxima.

