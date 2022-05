Veja quanto Andrew Garfield recebeu pelo papel de Homem-Aranha

O Homem-Aranha é um dos personagens mais amados do mundo. No cinema, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland interpretaram o super-herói, com cada um deles trazendo uma abordagem diferente.

Entre esses atores, o que teve a passagem mais rápida pelo papel foi Andrew Garfield, que estrelou O Espetacular Homem-Aranha e O Espetacular Homem-Aranha 2, antes de retornar para uma participação em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Embora o Homem-Aranha seja um personagem mundialmente conhecido, Andrew Garfield não recebeu tanto dinheiro pelo papel quanto você pode imaginar.

De acordo com o The Things, Andrew Garfield recebeu apenas US$ 500 mil por O Espetacular Homem-Aranha.

Já em O Espetacular Homem-Aranha 2, o salário aumentou para US$ 1 milhão. Isso não é muito em comparação com o que outros atores de produções de super-heróis receberam, principalmente do MCU.

Andrew Garfield também teria recebido US$ 1 milhão por sua participação em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, assim como Tobey Maguire.

O caso de Andrew Garfield é um bom exemplo de que alguns atores não recebem tanto quanto os fãs pensam.

Isso, é claro, em nada se relaciona com o talento do ator, que está em um momento muito bom de sua carreira.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está disponível para aluguel digital.

