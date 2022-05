Vibe dos anos 80: Ouça a música de Lady Gaga para Top Gun 2

A estreia de Top Gun: Maverick (Top Gun 2) se aproxima e Lady Gaga divulgou a música tema do filme com Tom Cruise.

A melodia conta com evidente influência dos anos 1980, enquanto mantém tons modernos, perfeitamente combinando com essa continuação do clássico.

Intitulada Hold My Hand, a música já foi lançada em plataformas digitais, como o Spotify e o YouTube.

Naturalmente, trata-se de uma forma de promover o filme além do trailer e, sem dúvidas, muitos fãs de Lady Gaga vão aos cinemas para ouvirem a melodia ser tocada durante o longa-metragem.

Ouça Hold My Hand, abaixo.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun 2 (Top Gun: Maverick) estreia em 27 de maio de 2022. O primeiro filme pode ser visto na Netflix e no Amazon Prime Video.