Vin Diesel publica foto com atriz de O Esquadrão Suicida em Velozes e Furiosos 10

Daniela Melchior, de O Esquadrão Suicida, já havia sido anunciada como parte do elenco de Velozes e Furiosos 10. Agora, Vin Diesel publicou uma foto junto da atriz.

A imagem, divulgada no Instagram do intérprete de Dominic Toretto, mostra os dois abraçados. Melchior está de cabelos longos, ao contrário da aparição dela no filme da DC.

“Originais icônicos junto dos novos incríveis membros da nossa família. Abençoado e grato! Espero orgulhar você, Daniela Melchior”, escreveu o ator na legenda.

Melchior agradeceu nos comentários, escrevendo: “Obrigada por me fazer sentir tão bem-vinda, segura e em casa. Vamos lá”.

Velozes e Furiosos 10 continua em filmagens e chega aos cinemas em 19 de maio de 2023. Veja a foto, abaixo.

