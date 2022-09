Vizinhos: Vale a pena ver nova comédia besteirol da Netflix?

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Vizinhos virou febre na plataforma. A comédia brasileira, com Leandro Hassum no papel principal, já aparece no Número 1 do Top 10 de filmes mais assistidos do streaming. Por isso, o público quer saber: vale a pena assistir à nova comédia besteirol da Netflix?

“Depois de um colapso nervoso, Walter troca a cidade grande pelo campo. Mas os vizinhos barulhentos acabam com seu sonho de paz e tranquilidade”, afirma a sinopse oficial de Vizinhos na Netflix.

Protagonizado por Leandro Hassum (Tudo Bem no Natal que Vem), Vizinhos conta com Júlia Rabello (Porta dos Fundos), Maurício Manfrini (Os Farofeiros), Marlei Cevada (A Praça é Nossa), Nando Cunha (As Aventuras de Poliana) e Vilma Melo (Sob Pressão), além da participação especial de Hélio de la Peña, do Casseta & Planeta

Revelamos abaixo se vale a pena ver Vizinhos na Netflix, de acordo com a análise da crítica especializada.

O que os críticos acharam de Vizinhos na Netflix?

A comédia brasileira Vizinhos estreou na Netflix em 1 de setembro de 2022. Ou seja: o longa não demorou nem um dia para alcançar o topo do Top 10 da plataforma.

Na posição principal, o filme com Leandro Hassum supera sucessos como De Férias da Família, Um Marido Fiel e Passei por Aqui.

Como o filme ainda não tem nota no Rotten Tomatoes, a melhor maneira de descobrir se vale a pena assistí-lo é consultar as resenhas críticas da imprensa especializada.

A crítica do site Tangerina, por exemplo, afirma que Vizinhos tem “humor bem popular”, que o novo filme da Netflix é “comédia que o Brasil ama”.

“Seja no cinema ou na TV, Hassum e Manfrini fizeram carreira com humor voltado para o “povão”. Mesmo que parte do público ainda tenha certo preconceito com comédias nacionais, a dupla provou mais de uma vez que sabe fazer rir e coleciona sucessos em seus currículos. Com Vizinhos, o número de acertos dos dois volta a crescer”, afirma o jornalista André Zuliani.

A crítica do blog Próximo Capítulo, do Correio Braziliense, concorda. Para o especialista Vinícius Nader, Vizinhos se destaca por seu estilo de humor.

“Com interpretações lineares e texto que resvala algumas vezes no excesso de palavrões (liberdade do streaming), a comédia é daquelas para se assistir comendo pipoca e em momentos de pensar em nada”, comenta o jornalista.

O próprio Leandro Hassum, protagonista do longa, já havia revelado (em uma entrevista de divulgação) que Vizinhos é voltado, principalmente, para o “grande público”.

“O meu humor é popular, para a massa. Essa é a minha assinatura, seja no teatro, seja na televisão ou no streaming. A diferença é até onde eu posso esticar a cena. No streaming eu tenho mais liberdade”, explicou o ator.

Aparentemente, esse é o consenso da crítica especializada: Vizinhos não é uma comédia refinada, mas cumpre seu papel – que é fazer rir.

“Misturando um humor físico com outros à base dos diálogos, Vizinhos funciona pela dinâmica entre Hassum e Manfrini. Os protagonistas se alternam o tempo todo na função de ‘escada’ para a piada do companheiro de cena, aparentemente sem a vaidade de concentrar toda a graça do filme”, comenta o colunista Rafael Braz no site A Gazeta.

Em conclusão, se você deseja rir (sem pensar muito no motivo), vale a pena assistir Vizinhos na Netflix.

Vizinhos, com Leandro Hassum e Maurício Manfrini, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.