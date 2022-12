Will Smith revela ter sido ignorado e cuspido em Emancipation: “Desumanizador”

O ator Will Smith, que se envolveu na polêmica no Oscar após dar um tapa em Chris Rock, revelou que os colegas de elenco de Emancipation, seu novo filme, ignoraram e cuspiram nele.

O novo longa de Smith, lançado ainda neste ano, não foi uma experiência tão boa para o ator. Ele interpretou um escravo, e teve toda uma transformação física, chamando de “desumanizador”.

Segundo ele, um dos astros do elenco, Ben Foster, acabou o ignorando por seis meses. Ele achou que era apenas uma brincadeira no começo, mas depois reconheceu que não era (via Decider).

“Pode ser que ele não tenha me visto. Mas então, por seis meses, ele não falou comigo. Ele não fez contato visual comigo”, disse ele. “Ele não disse uma palavra. Ele não me reconheceu por seis meses. Eu estava tipo: ‘Sim, entendi. Não estamos brincando.'”

Após isso, ambos começaram a ter contato, com Foster elogiando Smith. No entanto, o ex-astro da DC revelou que em uma gravação de cena, um outro ator acabou cuspindo nele. Smith brincou, pensando que seus colegas estavam levando muito a sério o projeto.

“Eu pensei que todos os atores neste set estavam levando isso muito, mas muito a sério”, comentou o ator.

Mais sobre Emancipation

“Quando Peter, um homem escravizado, arrisca sua vida para escapar e voltar para sua família, ele embarca em uma perigosa jornada de amor e resistência”, diz a sinopse.

O filme conta com a direção de Antoine Fuqua, a partir de um roteiro escrito por Bill Collage.

Com Will Smith no papel principal, o filme ainda conta com os astros Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Ronnie Gene Blevins, entre outros.

Emancipation está disponível no Apple TV+.

