Will Smith revisita tapa no Oscar: “Eu surtei”

O astro Will Smith, que protagonizou um momento incomum no início do ano, revisitou o tapa que deu em Chris Rock no Oscar, e admitiu ter surtado.

Em recente entrevista, Smith disse que a noite foi terrível, e nada justifica seu comportamento na cerimônia em que levou a estatueta de Melhor Ator por King Richard (via BBC).

Durante a cerimônia, Smith ficou alterado após Rock ter feito uma piada sobre Jada Pinkett Smith e sua doença, alopecia, que faz o indivíduo perder seu cabelo.

“Eu entendo como isso foi chocante para as pessoas. Eu tinha ido embora. Essa era uma raiva que estava reprimida por muito tempo”, disse ele.

O ator relembrou que seu sobrinho de nove anos estava vendo a cerimônia do Oscar, e torcendo para que o tio ganhasse. Após o ocorrido, ao voltar para casa, o menino perguntou por que Smith deu um tapa em Rock.

“Ele é o menino mais doce. Chegamos em casa e ele ficou acordado até tarde para ver seu tio Will, e estávamos sentados na minha cozinha, e ele está no meu colo e está segurando o Oscar, e ele disse: ‘Por que você bateu naquele homem, tio?”, comentou o ator.

Smith, apesar do ocorrido, se abriu sobre o assunto delicado de sua vida em uma autobiografia, onde ele viu seu pai atacando sua mãe.

Will Smith ganhou Oscar por King Richard

Astro pediu desculpas, mas não pode comparecer ao Oscar por 10 anos

Apesar de ter pedido desculpas para o comediante e ator Chris Rock, Smith demorou um tempo para que pudesse vir e falar sobre o assunto.

Ele foi proibido de comparecer ao Oscar por 10 anos, e também pediu demissão da Academia, responsável por organizar a cerimônia.

O astro se vê como um ser humano imperfeito e cheio de falhas, mas espera corrigir os erros e ajudar outras pessoas.

“Eu tive que me humilhar e perceber que sou um ser humano imperfeito, e ainda tenho a oportunidade de sair pelo mundo e contribuir de uma forma que enche meu coração e espero ajudar outras pessoas”, disse o astro.

Apesar do tapa e diversos outros filmes com o ator terem sido cancelados ou apenas engavetados, Smith vai estrelar Emancipation, para a Apple TV+.

O novo filme será lançado no catálogo do streaming no dia 9 de dezembro deste ano, e será o primeiro projeto do ator após vencer o Oscar no início do ano.

