Wolverine de Deadpool 3 é “totalmente novo”, diz Ryan Reynolds

Hugh Jackman já havia prometido aos fãs que seu retorno como Wolverine em Deadpool 3 não iria entrar em conflito com as linha do tempo dos filmes dos X-Men da Fox. Agora, sabemos que essa será uma versão diferente do personagem.

Nem Reynolds nem Jackman divulgaram muitas informações sobre o novo Wolverine, mas Reynolds disse recentemente ao ET Canada que ele diverge muito do Wolverine anterior.

“Queríamos isso há décadas… é estranhamente o momento perfeito”, disse Reynolds sobre a parceria com Jackman. “Eu nunca desisti. Eu estava apenas importunando-o como um mosquito nos últimos anos. Acredito no timing, tanto quanto no trabalho árduo e na sorte e em todas as interseções que deveriam se encontrar. O tempo é o grande fator. Acho que ele estava pronto. Acho que ele estava animado.”

Reynolds acrescentou: “E o que nós lançamos a ele foi uma divergência suficiente do personagem que ele conhece e do personagem que ele deixou para trás, que isso lhe dá algo totalmente novo para interpretar e algo que ele está realmente animado para fazer”.

Paul Wernick & Rhett Reese, roteiristas de Deadpool, retomam suas funções em Deadpool 3, que será dirigido por Shawn Levy.

As filmagens de Deadpool 3 começam em 1º de maio, no Canadá.

Retornam para Deadpool 3 os atores Ryan Reynolds (Deadpool), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Karan Soni (Dopinder) e Leslie Uggams (Cega Al). Eles se juntarão a Hugh Jackman como Wolverine, Emma Corrin (The Crown) como a vilã do longa, e Matthew Macfadyen (Succession) em papel desconhecido.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos..

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

