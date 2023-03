Zachary Levi confirma que Dwayne Johnson sabotou Shazam! 2

Zachary Levi confirmou a reportagem do The Wrap, apontando que Dwayne Johnson bloqueou a aparição de personagens de Adão Negro em Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2)

Já se sabia que os membros da Sociedade da Justiça da América de Adão Negro estavam originalmente programados para aparecer em Fúria dos Deuses. O cineasta David F. Sandberg disse ao The Hollywood Reporter que a cena “desmoronou três dias antes de irmos rolar câmeras”, forçando-o a encontrar personagens alternativos de última hora.

O The Wrap, então, informou que Johnson bloqueou os personagens de aparecerem em Shazam! 2, e que o ator e produtor também cancelou uma possível participação especial de Levi em Adão Negro.

Em um stories no Instagram na terça-feira (21), Levi compartilhou um post mencionando a reportagem do The Wrap e acrescentou seu próprio comentário: “A verdade o libertará”.

Recentemente, o diretor de Shazam! 2, David F. Sandberg, afirmou estar decepcionado com a performance do filme e que, por isso, pretende dar um tempo em filmes de super-heróis.

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi retorna ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, vivem as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) está em cartaz nos cinemas.

