Zachary Levi diz que fãs de Zack Snyder estão felizes pelo fracasso de Shazam! 2

Zachary Levi, o intérprete de Shazam! nos filmes da DC, tentou justificar o fracasso de Shazam! 2 nas bilheterias – o filme teve abertura de apenas US$ 30 milhões, bem abaixo dos US$ 53 milhões do primeiro filme.

No Twitter, o ator alegou que os fãs de Zack Snyder, diretor de Liga da Justiça, torciam para que a sequência de Shazam! falhasse como uma espécie de vingança contra a Warner Bros. por ter abandonado o antigo Universo DC – James Gunn e Peter Safran estão agora no comando do DC Studios e vão reiniciar esse universo com novos filmes, como Superman: Legacy. E os novos planos do estúdio não incluem Shazam!, nem filmes de Snyder. Além disso, Levi também culpa a campanha de marketing, por não promover Shazam! 2 como um filme para famílias.

“Não há como negar que no momento existem muitos fãs de Snyder que estão felizes com o fracasso do filme e muitos deles desejam que tudo que está por vir falhe apenas [pelo estúdio] não continuar com os filmes do diretor”, escreveu um fã de Levi no Twitter.

“Isso também é verdade”, respondeu Levi. “Triste, mas verdadeiro. O quanto isso realmente afeta as bilheterias é uma incógnita. Mas acho que o maior problema que estamos tendo é o marketing. Este é um filme familiar perfeito, mas muitas famílias não sabem disso. O que é uma pena”, finalizou.

Recentemente, o diretor de Shazam! 2, David F. Sandberg, afirmou estar decepcionado com a performance do filme e que, por isso, pretende dar um tempo em filmes de super-heróis.

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi retorna ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, vivem as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) está em cartaz nos cinemas.

