Zack Snyder está envolvido em polêmica de fraude com empresa fantasma

Liga Justiça do Zack Snyder se tornou real através dos esforço coletivo dos fãs do diretor. A versão de Snyder foi lançada ano passado no HBO Max, mas após um relatório da Warner Media existe fraude dentro do movimento.

Em recente matéria do Rolling Stones, se tornou público a relação do movimento para o lançamento do filme com contas falsas, e após atualização do CBR foi constatado uma circustância curiosa.

O site que desencadeou o movimento da hashtag, Forsnydercut . com , teve o consultor de marketing digital, Xavier Lannes. Ele foi descrito na plataforma de rede LinkedIn como o CEO da MyAdGency, uma empresa de publicidade digital com sede em Los Angeles.

O site da agência não é mais funcional, mas antes oferecia serviços como “tráfego Avatar barato e instantâneo para o seu site”, acrescentando: “Usamos a mais recente tecnologia concentrada na palma das mãos do seu cliente para expandir seus negócios além dos seus sonhos!”

A empresa teria uma funcionalidade focada para Zack Snyder durante todo o processo de conquista para o filme, a matéria também sugere que a popularização da hastag, pelo menos em parte, é fonte da empresa de marketing viral.

Não é mais possível encontrar informações da empresa, a suposição de se tratar de uma empresa fantasma tem se tornado uma forte teoria entre os portais.

Zack Snyder e a relação com as fraudes

O diretor teria contratado uma empresa de marketing digital, ainda em 2016, após as inúmeras críticas negativas de “Batman vs Superman”, Snyder também teria usado sua gama de fãs como ferramenta de ataque aos executivos da Warner, em 2020 o diretor exigiu a remoção aos créditos de Geoff Johns e Jon Berg de seu filme, e alegou “Vou destruí-los nas redes sociais”.

A Rolling Stone entrou em contato com mais de vinte pessoas envolvidas das duas versões do filme, a maioria acredita no envolvimento do diretor no movimento, “Zack era como um Lex Luthor causando estragos” disse uma fonte interna ao portal.

Zack Snyder respondeu as acusações ao artigos, negando seu envolvimento de forma pejorativa aos executivos da Warner Bros, disse não ter controle das opiniões e atitudes de seus seguidores, devido aos intensos ataques deles.

Os ataques promovido pela base de fãs de Zack Snyder é um tópico sensível na Warner, pois afetou outras produções como Godzilla vs Kong e Mulher-Maravilha 1984, em ambos os casos eram produções que supostamente ofendiam de alguma forma o filme na visão dos fãs.

O diretor confirma ter feito campanha para tirar o nome dos produtores Geoff Johns e Jon Berg dos créditos, entretanto negou a relação do seu fandom com contas falsas ou agências de publicidade, mesmo mediante as comprovações dos relatórios.

A versão de Zack Snyder de Liga da Justiça está disponível no HBO Max.

