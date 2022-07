10 detalhes em The Umbrella Academy que não fazem nenhum sentido

The Umbrella Academy, a adaptação da Netflix que dá um toque muito original ao conceito de uma escola cheia de crianças mutantes trabalhando para se tornarem os salvadores do mundo, acaba de lançar sua terceira temporada apocalíptica.

A série se concentra na família Hargreeves imediatamente após a morte de seu pai, e a Umbrella Academy é a escola na qual todas essas crianças sobrenaturalmente talentosas aprenderam a aprimorar suas habilidades e se tornarem heróis.

No entanto, nem tudo sobre The Umbrella Academy em si faz muito sentido.

Como qualquer série, requer alguma suspensão da descrença, mas mesmo contabilizando isso, existem alguns problemas bastante gritantes na série que ainda precisam ser resolvidos.

Comprar bebês

Comprar um bebê não é uma coisa muito comum. Então, por que Reginald Hargreeves pode comprar de forma tão evidente meia dúzia de crianças de mulheres aleatórias em todo o mundo, e ninguém tem problema com isso?

E mesmo esquecendo as implicações morais, a lei não se envolveria em uma situação como essa de alguma forma?

A terceira temporada tornou este problema ainda maior com a Sparrow Academy, já que a primeira temporada de The Umbrella Academy estabelece que os sete originais eram os únicos filhos que Reginald conseguiu comprar.

Então, como ele conseguiu convencer seis das outras mulheres que não venderam seus filhos na linha do tempo anterior a vendê-los agora?

As crianças perdidas

Todas as crianças Hargreeves parecem ser dotadas de superpoderes verdadeiramente extraordinários. Mas eles não são os únicos que nasceram nesse fenômeno bizarro.

A terceira temporada explorou com muito mais profundidade, mas obviamente existem algumas crianças que não foram adquiridas por Reginald Hargreeves.

Até agora, Reginald conseguiu crianças suficientes para povoar a Umbrella Academy e depois a Sparrow Academy, mas como Lila demonstrou, existem canonicamente pelo menos 43 humanos superpoderosos vivendo no mundo, e é muito estranho que todos eles tenham conseguido evitar a detecção.

A missão de Reginald

Reginald Hargreeves coletou um monte de crianças incomuns para um propósito específico, aparentemente suas intenções eram salvar o mundo.

Mas essa realidade oferece mais perguntas do que respostas.

Em primeiro lugar, como Sir Hargreeves sabia que o mundo precisaria ser salvo? E se seu objetivo final era usar seus filhos para evitar o apocalipse, por que ele nunca os avisou?

Além disso, dado que seus filhos realmente parecem causar ativamente o fim dos dias toda vez que acontece, por que Reginald correu o risco de criar outra escola quando a primeira iteração falhou tão miseravelmente?

A mãe robô

A ideia de criar uma mãe robô para cuidar das crianças é realmente muito inteligente, mas parece muito estranho que toda a família Hargreeves não questione a razão pela qual eles precisariam ter uma máquina indestrutível no lugar de uma humana real, especialmente considerando que Reginald contratou babás humanas antes.

Talvez a experiência de crescer na Umbrella Academy seja estranha o suficiente para que a mudança não fique na memória de ninguém.

Mas considerando o quão raramente eles se conectaram com alguém novo, e considerando que havia tantos deles que poderiam ter se lembrado, isso é difícil de acreditar.

As missões da equipe

Reginald Hargreeves pode ser rico, mas não é particularmente criativo. Sua ideia para um esquadrão de crianças superpoderosas salvando o dia é legal, mas também é uma imitação direta dos X-Men.

No entanto, suas ideias em torno dessas crianças combatentes do crime são ainda mais estranhas, considerando todas as coisas.

Sim, ter as crianças fazendo essas boas ações é bom, mas em muitas dessas circunstâncias seus poderes não serão particularmente úteis, então por que levá-las quando sua presença pode atrapalhar mais do que ajudar?

Christopher

De todos os novos filhos de Hargreeves que foram apresentados na terceira temporada, Christopher é sem dúvida o mais interessante e misterioso.

Não está claro quem ou o que ele é, e não está claro se ele já foi ou não humano, embora ele definitivamente não pareça ser nada perto de uma pessoa a partir de agora.

Christopher era realmente uma das crianças que nasceu no mesmo dia que o resto das crianças Hargreeves?

E se ele for, então como exatamente um ser como ele evitou a detecção na linha do tempo anterior, onde a Umbrella Academy foi adotada por Reginald?

Mutações estranhas

Uma das diferenças mais notáveis ​​entre a Umbrella Academy e a Sparrow Academy é que as crianças Sparrow parecem ser muito mais visivelmente diferentes.

Claro, personagens como Jayme e Sloane parecem pessoas comuns, mas outros como Fei e Alphonso definitivamente se destacariam na multidão. Então, por que isso não aconteceu?

Assim como Christopher, se essas crianças superpoderosas existiam na linha do tempo anterior, não faz sentido que elas tenham sido capazes de permanecer sob o radar por tanto tempo quando suas aparências incomuns deveriam ter chamado muita atenção, mesmo que seus poderes permanecessem ocultos.

Uma viagem à lua

Por muito tempo, Luther Hargreeves está totalmente convencido de que sua viagem à lua tinha um propósito específico, só mais tarde passando a acreditar que seu pai o mandou embora sem motivo real e que seu trabalho na lua era inútil.

Mas foi? O propósito real de Luther na missão ainda não foi totalmente explicado, mas dado que a falecida esposa de Reginald, Abigail, estava em uma seção restrita da lua, parece que a presença de Luther não pode ser uma coincidência.

E agora que Abigail parece estar de volta ao mundo real, a importância da viagem do Número Um ao espaço parece ainda mais relevante.

Todos eles podem dar habilidades às pessoas?

O agora adulto Harlan foi um componente-chave do arco da história da terceira temporada, e as habilidades que ele recebeu de Viktor eram incrivelmente poderosas.

Claramente, o próprio Viktor é o mais forte da Umbrella Academy, mas a transmissão de superpoderes oferece uma possibilidade interessante.

Ou seja, isso é algo que todas as crianças podem fazer, mas que ainda não estão cientes?

Afinal, as partículas brilhantes que entraram em Harlan parecem bastante semelhantes às partículas que pareciam desempenhar algum papel no nascimento de todas as crianças sobrenaturais, então é lógico que as outras também teriam essa capacidade.

Sem envolvimento da polícia?

The Umbrella Academy pelo menos reconhece a existência de policiais, e eles estão presentes em muitas das situações em que a família Hargreeves se encontra.

No entanto, o fato de a Umbrella Academy existir sem qualquer tipo de intervenção policial realmente não faz sentido.

Vigilantismo é ilegal, e o fato de que a família basicamente destruiu o mundo nos dias anteriores ao apocalipse sem qualquer intervenção legal é muito difícil de aceitar.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.