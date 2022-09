15 anos de The Big Bang Theory: Os episódios que você precisa assistir

The Big Bang Theory completou 15 anos desde sua estreia. A série marcou a televisão e o mundo geek como um todo, ajudando a popularizar ainda mais a cultura nerd.

Com 12 temporadas, a série trouxe muitos episódios inesquecíveis, apresentando muitas situações inusitadas vividas por Leonard, Sheldon, Howard, Raj, Penny, Bernadette e Amy.

Continua depois da publicidade

Dito isso, há alguns capítulos em especial que se destacam. Com isso, separamos sete episódios que todos precisam assistir de The Big Bang Theory.

The Maternal Capacitance (2×15)

Assim como a mãe de Sheldon, Beverly Hofstadter se tornou essencial em The Big Bang Theory ao longo dos anos. Em The Maternal Capaciance, sua visita ao apartamento leva a colapsos emocionais para todos, menos para Sheldon, que prospera com a energia fria e intelectual da mãe de seu melhor amigo e, por sua vez, faz Leonard se sentir ainda pior.

As tiradas Christine Baranski desinteressadas, mas cruéis, são fantásticas, psicanalisando tudo, desde o relacionamento co-dependente de Howard e Raj até a escolha de Penny de agir como um meio de validação externa.

The Staircase Implementation (3×22)

O episódio finalmente revela como Sheldon e Leonard foram morar juntos e também mostra por que o elevador do prédio deles está quebrado.

Mais do que tudo, mostra retroativamente o quão longe muitos dos personagens chegaram, especialmente Sheldon.

The Scavenger Vortex (7×03)

O episódio mostra os personagens centrais completando uma caça ao tesouro projetada por Raj. Mas o que torna tudo divertido é que as duplas formadas são bem inesperadas.

Vemos Leonard e Bernadette juntos, enquanto Howard e Amy descobrem muitas paixões em comum, enquanto Sheldon e Penny também brilham por si só.

The Bow Tie Asymmetry (11×24)

Embora este não seja o melhor episódio que descreve um grande evento na vida de Sheldon e Amy, é o melhor casamento da série e o que provavelmente deveria ter sido o final da série.

Não apenas pela participação especial de Mark Hamill, como pela sensação de finalização e celebração é palpável.

The Adhesive Duck Deficiency (3×08)

Quando Penny escorrega na banheira e desloca o ombro, Sheldon precisa socorrê-la, vesti-la, e levá-la ao pronto-socorro.

A química entre eles é brilhante como sempre e, com o resto da gangue em outros lugar, é uma piada vê-los tentar navegar em torno dos muitos obstáculos apresentados pela situação.

The Bath Item Gift Hypothesis (2×11)

O episódio mais citado como o melhor de The Big Bang Theory é The Bath Item Hypothesis. Trata-se de um episódio de Natal genuinamente ótimo em um momento em que esses são poucos e distantes entre si.

O melhor momento único do episódio, e muito possivelmente da série, é quando Sheldon, tendo passado os dias anteriores se preocupando sobre como retribuir o presente hipotético de Penny, recebe um guardanapo assinado por ninguém menos que Leonard Nimoy.

The Opening Night Excitation (9×11)

The Bath Item Gift Hypothesis pode ser o episódio mais engraçado de The Big Bang Theory, mas The Opening Night Excitation é o mais gratificante.

Depois de anos vendo o relacionamento de Sheldon e Amy andar a passos lentos, finalmente chegou a hora de eles perderem a virgindade um com o outro.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.