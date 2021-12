As revelações de Verdades Secretas 2 além do beijo de Angel e Giovanna

Alerta de spoilers

A história de Angel (Camila Queiroz) está chegando ao fim em Verdades Secretas 2 com muitas revelações. O pacote dos capítulos 41 a 48 trouxe algumas reviravoltas impactantes no Globoplay.

Como informações dão conta, tudo indica para um retorno de Alex (Rodrigo Lombardi). Ao mesmo tempo, o fim da protagonista Angel, já confirmado, parece que se tornará ainda mais dramático.

Sem ninguém esperar, Giovanna (Agatha Moreira) admite que ama Angel, com as duas dando um beijo. Isso explica toda perseguição contra a protagonista das duas primeiras temporadas de Verdades Secretas.

Confira abaixo as cinco revelações de Verdades Secretas 2 que vão muito além do beijo entre Angel e Giovanna.

Angel flagra Cristiano na cama com Giovanna

O triângulo amoroso de Cristiano (Romulo Estrela), Angel e Giovanna chega aos momentos decisivos. A modelo de Camila Queiroz flagra o investigador na cama com a rival. É um choque, ainda mais com o pedido de casamento feito.

Angel fala a verdade sobre fim de Guilherme

Ao que parece, Angel começa a se tornar uma vítima fácil para volta de Alex, que deve contar com muitas provas contra ela. A modelo confessa que provocou a morte do marido Guilherme (Gabriel Leone). A protagonista de Verdades Secretas 2 tinha medo de que Gui a afastasse do filho após uma briga dos dois.

Vingança cada vez mais próxima

Para tomar o relógio de Guilherme de volta, Lara (Julia Byrro) vai cruzar uma linha perigosa. Ela ameaça atirar em Angel, dando os primeiros sinais que pode sim matar a personagem.

Irina descobre caso do irmão

Irina (Julia Solcker) retorna em Verdades Secretas 2 e descobre o caso de Giotto (Johnny Massaro) e Matheus (Bruno Montaleone). Apesar de ver os dois na cama, a personagem começa a preparar um plano de vingança.

Declaração de Giovanna para Angel

A rivalidade criada por Giovanna ganha explicação com direito ao beijo entre ela e Angel. A vilã de Verdades Secretas 2 enfim se declara e diz que sempre amou a rival. O momento tem até direito a um, “Eu te amo”.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.