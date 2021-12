Verdades Secretas 2: 5 momentos que chocaram os fãs na Parte 4

Alerta de spoilers

Verdades Secretas 2 está a caminho da reta final com a parte quatro. Faltando agora apenas dez episódios, momentos dos episódios 31 a 40 deixaram os fãs chocados, como a confissão de Angel para Cristiano.

Essa é a grande trama da segunda temporada de Verdades Secretas. Ao que é indicado, a reta final deve ser ainda mais eletrizante e bombástica.

Enquanto Angel cria um grande problema com a confissão, a personagem de Camila Queiroz ainda tem que lidar com Giovanna (Agatha Moreira). Por vingança, a personagem estraga até mesmo o próprio desfile.

Confira abaixo os cinco momentos que deixaram os fãs chocados na parte quatro de Verdades Secretas 2 – lembrando que as imagens são apenas ilustrativas.

Rivalidade aumenta

A raiva de Giovanna (Agatha Moreira) por Angel (Camila Queiroz) apenas cresce. Isso faz com que a personagem estrague o desfile da própria empresa para ver a rival ser constrangida. Na passarela, Giovanna deixa a colega nua ao arrancar a roupa dela.

Túmulo de Alex é encontrado

O mistério sobre o sumiço de Alex (Rodrigo Lombardi) continua. Giovanna encontrará o túmulo em uma ilha, descobrindo que o local é chamado de milagroso pelo povo local. Na trama, sabe-se que há um corpo no caixão, mas será que é do vilão de Verdades Secretas?

Cristiano encontra o relógio de Gui

Na parte quatro de Verdade Secretas 2, o arco de Cristiano (Romuldo Estrela) fica ainda mais enrolado com Angel, Giovanna e Lara (Julia Byrro). O detetive encontra o relógio de Gui (Gabriel Leone), a partir do pedido de Angel, com a própria Lara, ou agora Lua.

Angel faz confissão sobre Alex

No momento mais aguardado dos capítulos, Angel confessa o que Cristiano quer ouvir. A modelo matou Alex – ou acredita que fez isso. O que é certo é que aqueles eventos ainda abalam a protagonista.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.