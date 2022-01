Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (7 a 9 de janeiro)

A Netflix tem um fim de semana calmo entre 7 a 9 de janeiro. No período, a plataforma lança apenas quatro novos títulos.

O destaque fica para o filme de ficção científica Mãe x Androides. Estrelado por Chloë Grace Moretz, o título acompanha uma mãe grávida tentando sobreviver num mundo pós-apocalíptico em que as máquinas são as principais ameaças.

Continua depois da publicidade

O fim de semana tem ainda a estreia da polêmica Mansão Hype. A série documental acompanha as estrelas do coletivo do TikTok, mesmo com alguns membros recebendo acusações graves.

As outras estreias do período são o filme Yesterday e a segunda temporada de Johnny Test. Para mais opções, vale rever a lista dos lançamentos da semana (clicando aqui).

Confira abaixo as estreias da Netflix para o fim de semana entre 7 a 9 de janeiro.

Mãe x Androides – 7 de janeiro

Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e seu namorado buscam desesperadamente um lugar seguro.

Mansão Hype – 7 de janeiro

Um olhar revelador sobre as vidas das maiores estrelas das redes sociais.

Yesterday – 7 de janeiro

Um apagão mundial faz a humanidade esquecer dos Beatles. Para aproveitar a situação, um músico amador toca as músicas da banda e vira uma estrela pop.

Johnny Test (Temporada 2) – 7 de janeiro

O habilidoso Johnny Test e seu cão falante geneticamente modificado embarcam em aventuras turbinadas para salvar sua família (e o mundo) de desastres.

Por enquanto, não há lançamentos para os dias 8 e 9 de janeiro.

Vale sempre lembrar que a Netflix pode alterar as datas dos lançamentos.