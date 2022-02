Os filmes que você precisa ver após All of Us Are Dead

Sucesso na Netflix, All Of Us Are Dead oferece um olhar criativo e original sobre o cansado gênero das histórias de zumbis. Lançado na plataforma no final de janeiro de 2022, a série não demorou a figurar no Top 10 internacional do streaming. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida?

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de conquistar fãs no mundo inteiro, All Of Us Are Dead provou mais uma vez o potencial internacional das produções sul-coreanas, após sucessos como Round 6, Profecia do Inferno e Kingdom.

Se você já se sente órfão de All Of Us Are Dead, listamos abaixo os 7 melhores filmes para assistir na Netflix – enquanto a 2ª temporada não chega.

#Alive

Se você curtiu All Of Us Are Dead, tem tudo para gostar também de #Alive. Assim como a popular série, o filme é uma produção sul-coreana repleta de sustos, reviravoltas e tensão do início ao fim. O longa acompanha a história de Oh Joon-woo, um jovem gamer que presencia os primeiros dias do apocalipse zumbi na segurança de seu apartamento. Desconectado do mundo, ele tenta registrar o caos da sociedade e encontrar uma maneira para sair vivo da epidemia.

Produzido e dirigido por Zack Snyder, Army of the Dead: Invasão em Las Vegas mistura elementos de terror e ação em uma trama eletrizante, repleta de impressionantes fugas, batalhas e muito mais. O longa acompanha a história de um grupo de mercenários e ladrões que se aventura em meio aos mortos-vivos para realizar o maior assalto da história. Em Army of the Dead, nenhum personagem está seguro, e até as figuras mais importantes podem morrer a qualquer momento. Com grande elenco, o filme é protagonizado por Dave Bautista, o Drax do MCU.

Embora não seja (exatamente) uma história de zumbis, Céu Vermelho-Sangue tem tudo para conquistar os fãs de All Of Us Are Dead. No filme alemão, a atriz Peri Baumeister interpreta Nadja, uma mãe doente que embarca em uma viagem aérea para os Estados Unidos em busca de um tratamento para o filho. Mas quando o avião é sequestrado por um grupo de terroristas, Nadja revela seu maior segredo: o vampirismo. O filme faz muito sucesso por sua trama surpreendente e por apresentar ao público um tipo de vampiro pouco retratado no cinema e TV.

Certos aspectos de All Of Us Are Dead foram claramente inspirados por Invasão Zumbi, considerado um dos melhores filmes de zumbis dos últimos filmes. Lançado em 2016, o filme sul-coreano também conta com mortos-vivos ágeis e fortes, capazes de tudo para disseminar a epidemia. A trama é ambientada no início do apocalipse zumbi, e acompanha a jornada de Seok-woo e sua filha pequena, que embarcam em uma viagem de trem em direção à única cidade não afetada pelos mortos-vivos.

Tumba Aberta começa com uma premissa inquietante: um homem acorda em uma vala repleta de cadáveres, sem saber como foi parar lá. Ao sair, ele encontra uma cabana cheia de estranhos, que também sofrem com amnésia. Enquanto tentam recuperar suas próprias identidades, esses estranhos lutam contra maníacos sanguinários, afetados por um vírus que transforma humanos em verdadeiras máquinas de matar. É até difícil descrever o longa sem revelar spoilers, mas o final surpreendente já está garantido.

Protagonizado por Brad Pitt, Guerra Mundial Z chegou aos cinemas em 2013. O filme é baseado no livro de mesmo nome, considerado um dos melhores da literatura de mortos-vivos. Em Guerra Mundial Z, Brad Pitt interpreta Gerry Lane, um ex-funcionário da ONU que corre contra o tempo para impedir que uma pandemia zumbi se espalhe pelo mundo. O longa foi muito elogiado por suas cenas de ação, sustos e pela caracterização dos mortos-vivos.

Também encontrado com o título original The Crazies, A Epidemia é ambientado em uma pequena cidade americana, e acompanha a jornada de um xerife e sua esposa médica em busca de salvação. A trama começa quando um avião cai na pacata Ogden Marsh, liberando uma arma biológica que transforma todos os residentes em maníacos homicidas. O longa é protagonizado por Timothy Olyphant, e tem Radha Mitchell e Danielle Panabaker no elenco.