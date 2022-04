Coisas que a franquia Animais Fantásticos fez bem melhor que Harry Potter

Em cartaz nos cinemas, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore tem tudo para se tornar o maior fracasso da franquia Harry Potter. Embora o spin-off tenha falhado em empolgar uma boa parte do público, a nova saga acerta em aspectos importantes – chegando a superar certos elementos da trama original.

No Brasil, o filme estreou em 14 de abril de 2022, com um elenco liderado por Jude Law, Mads Mikkelsen e Eddie Redmayne – além de participação especial da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido.

“Alvo Dumbledore sabe que o poderoso Gellert Grindelwald está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede para o magizoologista Newt Scamander liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma perigosa missão”, afirma a sinopse oficial de Animais Fantásticos 3.

O site Looper listou 7 coisas que a franquia Animais Fantásticos faz bem melhor que Harry Potter – veja e confira se você concorda.

Magia impressionante

Segundo o site Looper, os feitiços de Animais Fantásticos são bem mais impressionantes que os de Harry Potter. Além de serem mais visualmente interessantes, esses momentos de magia expandem o alcance do Universo Mágico. Afinal de contas, na saga original, a magia costuma ficar confinada entre os muros de Hogwarts.

O exemplo mais impressionante dessa tendência envolve Grindelwald, o grande vilão da franquia. Quando o personagem utiliza o feitiço Protego Diabolica, conjura um enorme círculo de fogo, que permite a passagem dos aliados mas reduz os inimigos a pó.

Criaturas fantásticas

Como o próprio nome da franquia fã indica, Animais Fantásticos leva às telonas algumas das criaturas mais interessantes da mitologia de Harry Potter. A franquia original, por sua vez, só destaca seres como elfos domésticos, basiliscos e outros monstrengos. Outras criaturas mágicas também aparecem, mas com pouco destaque.

Animais Fantásticos também faz um ótimo trabalho ao mostrar criaturas de diversas partes do mundo, fugindo do tradicional clima britânico da franquia original. Quem não se lembra do exuberante Pássaro Trovão, que aparece no primeiro filme da saga? Também se destacam animais como o Tronquilho e o Niffler.

Pontos de vista divergentes

Os eventos da saga Harry Potter, em sua maioria, são contados sob a perspectiva do protagonista titular. A estratégia oferece um foco maior ao personagem de Daniel Radcliffe, mas acaba prejudicando outros personagens. A trama de Animais Fantásticos, por outro lado, é narrada sob diversos pontos de vista, o que deixa a franquia mais dinâmica e interessante.

Newt Scamander – o personagem de Eddie Redmayne – é o protagonista de Animais Fantásticos. Entretanto, os filmes também adotam a perspectiva de outros personagens, como Dumbledore e Grindelwald. O vilão, por exemplo, é caracterizado como um líder carismático e idealista. A abordagem é bem diferente da do Lord Voldemort, que se estabelece basicamente como a encarnação do mal.

O passado de Dumbledore

A saga Harry Potter (junto com os livros de J.K. Rowling) faz alusão ao passado de Dumbledore, mas não chega a abordar com profundidade a trajetória do mago. Como o diretor de Hogwarts é um dos personagens mais interessantes da franquia, Animais Fantásticos aproveita a oportunidade para oferecer um olhar mais realista sobre a ascensão do bruxo.

Em Segredos de Dumbledore, por exemplo, o romance entre Dumbledore e Grindelwald é um tema relativamente importante, principalmente em relação às motivações dos personagens. A franquia é essencial para quem deseja entender as decisões do bruxo na saga original e seu apreço por Harry Potter e seus amigos.

Representatividade

Com personagens como Leta Lestrange (Zoë Kravitz), Yusuf Kama (William Nadylam), Nagini (Claudia Kim) e Eulalie Hicks (Jessica Williams), Animais Fantástico tem uma diversidade étnica bem maior que a de Harry Potter. Afinal de contas, quase todos os personagens da saga original são brancos. Quim Shacklebolt, Angelina Johnson e Blaise Zabini são as exceções que confirmam a regra.

Além disso, em Animais Fantásticos as pessoas não-brancas assumem posições importantes na hierarquia do mundo bruxo. Seraphina Picquery, a Presidente da MACUSA (a versão americana do Ministério da Magia), por exemplo, é uma mulher negra. A personagem é interpretada por Carmen Ejogo. Segredos de Dumbledore também conta com a participação de bruxos da Ásia e América Latina.

Uma história mais adulta

Fãs de Harry Potter sabem que, com a progressão da saga, os filmes se tornam cada vez mais adultos – principalmente se comparados ao teor infanto-juvenil de A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Animais Fantásticos continua essa tendência ao oferecer ao público uma história bem mais madura, marcada pela abordagem de conceitos que podem passar despercebidos por fãs mais jovens.

A estratégia faz sentido. Afinal de contas, o público da franquia original passou por grande amadurecimento desde a estreia de As Relíquias da Morte Parte 2, em 2011. É por isso que todos os personagens do elenco principal de Animais Fantásticos (com exceção de Credence) são adultos. Com personagens mais maduros, a saga também pode adotar um tom mais sombrio e uma narrativa mais complexa.

Um herói da Lufa Lufa

Exceto por Cedrico Diggory – o personagem de Robert Pattinson – a casa Lufa Lufa é basicamente o lar dos figurantes de Harry Potter. Entre a ambição dos sonserinos, a coragem dos grifinórios e a inteligência dos corvinais, os integrantes da Lufa Lufa assumem um papel bem menos importante. Animais Fantásticos subverte essa regra ao trazer um típico lufano como protagonista.

Na saga Harry Potter, os alunos da Lufa Lufa são conhecidos por serem amigáveis, leais, honestos e bastante imparciais. Todas essas características aparecem em Newt Scamander, o personagem principal de Animais Fantásticos. Além disso, a excelente atuação de Eddie Redmayne estabelece Newt como um personagem interessante e bem desenvolvido, no mesmo estilo de Harry, Rony e Hermione.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore está em cartaz nos cinemas brasileiros. Os outros filmes de Animais Fantásticos e Harry Potter estão no HBO Max.