A DC conta com diversos dos personagens mais icônicos dos quadrinhos, como o Superman, Mulher-Maravilha, Batman, dentre muitos outros. Mas há alguns que realmente são muito bizarros.

Seja pela motivação, aparência, poderes, ou forma de agir, diversos personagens dos quadrinhos não seriam impróprios para as telonas.

Dito isso, o ScreenRant separou uma lista com 7 personagens que a DC jamais terá coragem de mostrar nos cinemas. Confira!

Homem-Animal

Na superfície, Homem-Animal é um personagem bastante interessante. Seus poderes permitem que ele use as habilidades de qualquer animal.

No entanto, sua inclusão nos filmes da DC pode ser bloqueada por uma personagem com poderes semelhantes e mais relevância cultural, Vixen.

Ela é a primeira super-heroína negra da DC a encabeçar sua série de quadrinhos. Se a DC levar aos cinemas uma personagem com esse conjunto de poderes, provavelmente escolheriam Vixen em vez do Homem-Animal.

Mogo, o planeta vivo

Os Lanternas Verdes ainda não apareceram no DCEU de maneira significativa além de mostrar um durante a luta contra o exército de Darkseid em Liga da Justiça de Zack Snyder.

Embora existam muitos Lanternas Verdes incríveis que deveriam aparecer no DCEU, ainda há alguns que provavelmente não devem dar as caras, incluindo Mogo, o Planeta Vivo. Trata-se de um planeta senciente.

Além dos poderes padrão de um anel de poder do Lanterna Verde , Mogo também pode alterar suas condições climáticas e de superfície, como o crescimento das plantas e a gravidade, e viajar pelo espaço a velocidades mais rápidas que a luz.

Seção Oito

Liderada pelo bêbado Sixpack, a equipe conta com personagens tão estranhos e impróprios para as batalhas, que são consistentemente derrotados.

A Seção Oito é apenas um grupo constrangedor e, embora eles tenham aparecido junto ao Batman, isso não parece provável no DCEU.

Pacificador ou qualquer uma das próximas séries de James Gunn poderia encontrar uma maneira de incorporá-los.

Bando Zoológico

O Bando Zoológico equipe existe em uma Terra paralela à continuidade principal da DC e é composta por super-heróis animais.

Eles são liderados pelo Capitão Cenoura e essencialmente são como os Looney Tunes se tivessem se tornado super-heróis da DC.

Definitivamente, há escolhas melhores a serem feitas se o DCEU quiser trazer heróis animais.

Caçador de Barbas

Alguns vilões provavelmente não funcionariam no DCEU com base em sua estética ou tom, e outros não funcionariam por causa de suas motivações estranhas. Esse seria o caso do Caçador de Barbas, que como seu nome indica, caça barbas.

Ele é incapaz de crescer qualquer pelo facial e, como tal, ficou ressentido com qualquer um que pudesse.

Esse ressentimento o levou a uma onda de assassinatos, matando pessoas e tomando suas barbas como troféus.

Egg Fu

Egg Fu é, sem dúvidas, um dos vilões mais estranhos da Mulher-Maravilha. Ele é um ovo gigante senciente e é repleto de estereótipos racistas.

Algumas tentativas de revitalização do personagem na última década foram feitas, mas suas origens não podem ser negadas.

Egg Fu pode se encaixar melhor em uma série como Harley Quinn, o que provavelmente resultaria em sua casca sendo aberta.

Menino Saltitante

Ele é um personagem divertido, mas seus poderes simplesmente não funcionariam bem esteticamente na franquia e provavelmente não em live-action.

Seu poder é simplesmente ser capaz de se inflar como uma bola gigante e ficar saltando por aí.

