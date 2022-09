A Casa do Dragão: Compare as idades dos atores com as de seus personagens

Já estamos próximos do quinto episódio de A Casa do Dragão da HBO Max, até agora já experienciamos partos terríveis, incesto e banho de sangue. Isso com certeza faz parte do público se perguntar sobre as idades daqueles personagens, especialmente se comparados com seus atores. Se você se fez essa pergunta, pode deixar que preparamos uma lista.

A maior questão para falar sobre as idades dos personagens da série, é que apenas a primeira temporada cobrirá cerca de 28 anos da história de Westeros. Então não temos exatamente uma resposta única sobre as idades dos personagens, mas vamos trabalhar aqui com o livro que deu origem á produção e com as informações que a própria série já nos passou.

Tanto tempo irá se passar, que alguns personagens terão seus interpretes alterados durante a temporada, inclusive, estamos na prestes a ter uma mudança muito importante de elenco. Confira episódios novos da série todo domingo na HBO Max

Emily Carey – Alicent Hightower

Enquanto a atriz Emily Carey tem 19 anos de idade, a atual rainha de Westeros deveria iniciar a série com 14 anos, segundo os livros, mas a personagem possui 17 quando a rainha Aemma morre e 18 quando se casa com o rei Viserys.

Paddy Considine – Rei Viserys Targaryen

Enquanto o ator Paddy Considine está com 49 anos, no livro, o rei Viserys Tagaryan deveria se casar com Alicent pouco antes de seu aniversário de 30 anos segundo.

Mas como a obra Fogo & Sangue só serviu como base para a série, podemos dizer que o monarca está entrando nos 40 anos nesse momento.

Milly Alcock – Princesa Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targeryan deveria ter 5 anos no início da história, segundo os livros.

Mas como é deixado claro na série, a personagem inicia a temporada com 14 anos e no último episódio tem 18. Já a atriz Milly Alcock é um pouco mais velha, com 22 anos.

Matt Smith – Príncipe Daemon Targaryen

Enquanto o ex-Dr. Who, Matt Smith, possuí 39 anos, o príncipe Daemon estão no final de seus 20 durante a série. Ryan Condal, chefe da série, se referiu à ele como um personagem “sem idade” em uma entrevista, dizendo:

“Ele é só um daqueles caras que, quando você o vê 10 anos depois, não parece que ele envelheceu um dia”, a fala certamente justifica o fato de Smith ser um pouco mais velho que seu personagem.

Fabien Frankel – Sir Criston Cole

Enquanto Fabien Frankel tem 28 anos, seu personagem está no início de seus 20 anos. Porém, a diferença de idade mesmo está no livro, em que o personagem é 16 anos mais velho que a princesa Rhaenyra Targeryan.

Sonoya Mizuno – Mysaria

A atrix Sonoya Mizuno tem 36 anos, enquanto Mysaria deve estar no final de seus 20 na série. A personagem não tem sua idade mencionada no livro Fogo & Sangue.

Nova Mosé-Foueillis – Laena Velaryon

Finalmente temos uma combinação, tanto a atriz quanto a personagem possuem 12 anos. Quando conhecemos Laena, a garota está sendo oferecida como esposa ao rei Viserys. Ela será uma das personagens que veremos crescer no decorrer da série.

A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

