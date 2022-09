A Casa do Dragão: Prepare-se para se despedir de [SPOILER]

A Casa do Dragão conta com inúmeros saltos temporais. Até agora já vimos isso acontecer entre todos os episódios, alguns mais curtos, outros mais longos. Em razão disso, atores e atrizes da série da HBO são trocados. Chegou a vez de duas das principais atrizes se despedirem.

Alicent (Emily Carey) e Rhaenyra (Milly Alcock) serão interpretadas por atrizes diferentes em breve e só há mais um episódio pela frente com Carey e Alcock no elenco (tirando eventuais flashbacks).

Alicent e Rhaenyra também não são os únicos personagens que verão uma reformulação, já que Laena e Laenor da família Velaryon também terão novos atores interpretando-os.

Milly Alcock e Emily Carey estão listadas para o episódio 5, com suas substitutas, Emma D’Arcy e Olivia Cooke, listadas a partir do episódio 6.

Despedida em A Casa do Dragão

Os primeiros quatro episódios fizeram um excelente trabalho ao estabelecer a história das personagens, permitindo que o público simpatizasse com suas dificuldades.

Após o intervalo de 10 anos e a troca das jovens atrizes de Rhaenyra e Alicent, o programa provavelmente apresentará um lado mais sombrio das personagens.

O público se apegou às intérpretes atuais das personagens, e a mudança, sem dúvida, causará controvérsia quando acontecer.

No entanto, D’Arcy e Cooke já têm nome na indústria e provavelmente darão uma nova vida às personagens.

George R.R. Martin também já assistiu nove dos dez episódios e elogiou o rumo do programa, o que é um bom sinal, já que as versões de D’Arcy e Cooke são as versões principais das personagens e ditarão o sucesso do seriado.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pelo HBO Max.

