A Casa do Dragão: Os momentos mais chocantes que acontecem antes da série

A Casa do Dragão se passa muito antes dos eventos de Game of Thrones, começando no reinado de Viserys I Targaryen. No entanto, há muitos eventos importantes e chocantes que vieram antes da série da HBO.

O livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin narra a história da dinastia Targaryen, desde os tempos de Aegon, o Conquistador, que unificou os Sete Reinos.

Assim sendo, preparamos uma lista com 7 eventos chocantes que acontecem antes do início de A Casa do Dragão. Confira!

Harrenhal

Fogo e Sangue começa com a conquista de Aegon Targaryen e um dos primeiros eventos de destaque é a destruição de Harrenhal.

Harren, o Negro, se opôs a Aegon e se refugiou em sua fortaleza, Harrenhal, que considerava ser impregnável. No entanto, Aegon desceu dos céus montado no dragão Balerion e destruiu a fortaleza a queimando.

Harren e seus filhos morreram em meio às chamas.

Guerra contra Dorne

A guerra contra Dorne foi bastante sangrenta e Aegon não conseguiu, de fato, conquistar o reino, apesar do poderio militar e dos dragões dos Targaryen (dois eram das irmãs/esposas de Aegon).

A estratégia empregada por Dorne foi basicamente esconder suas forças e abandonar as cidades. Então usavam táticas de guerrilha para realizar ataques surpresa e preparar emboscadas contra as forças de Aegon.

Na guerra, a rainha Rhaenys, esposa e irmã de Aegon, é morta junto de seu dragão Meraxes.

Outro casamento vermelho

Durante a primeira guerra contra Dorne, o lorde Wyl de Wyl apareceu sem ser convidado para o casamento de Sor Jon Cafferen, o herdeiro de Fawnton, e Alys Oakheart, filha de Lord Oakheart.

Ele assassinou lorde Oakheart e a maioria dos convidados, forçando Alys a assistir enquanto Jon era castrado. Alys e suas servas foram então estupradas pelo Wyl e seus homens e vendidas para um traficante de escravos.

Levante da fé militante

Desde o início, os Targaryen tiveram uma relação muito tensa com a Fé dos Sete. Isso atingiu um ponto de crise quando um grupo conhecido como Fé Militante liderou uma revolta contra eles, que levou todos os Sete Reinos à agitação e derramamento de sangue.

Embora essas revoltas tenham sido impiedosamente suprimidas pelos Targaryen, eles ainda plantaram as sementes da inquietação que só explodiriam durante a Dança dos Dragões.

A crueldade de Maegor

Maegor, filho de Aegon, não deveria ser rei, mas após a morte de seu irmão, Aenys, ele usurpou o trono que seria de seu sobrinho.

O reinado de Maegor foi sangrento, marcado por guerras e pela crueldade do rei. Ele matava sem piedade aqueles que o contrariavam, chegando a assassinar e torturar membros da própria família.

Morto pelo trono

É dito no mundo criado por George R. R. Martin, que o rei que se corta no Trono de Ferro não é apto para governar, visto que o rei não deve relaxar, tampouco se exaltar enquanto governa, mantendo a compostura a fim de pensar no bem maior.

Eis que Maegor não apenas se cortou, como foi encontrado morto perfurado pelas lâminas do Trono de Ferro. Mas é incerto se ele tirou a própria vida assim, foi assassinado, ou foi um acidente.

Morte de Balerion

Balerion foi instrumental na conquista dos Sete Reinos. O dragão de Aegon, o Conquistador, era temido por todos os inimigos do Targaryen, mas até uma criatura como essa não vive para sempre.

O Rei Viserys I, que vemos em A Casa do Dragão, foi o último a voar no gigantesco dragão, que faleceu de velhice. Viserys I nunca mais se conectou com outro dragão.

A Casa do Dragão já está disponível no HBO Max, com novos episódios lançados aos domingos.

