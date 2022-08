O que você precisa saber antes de assistir A Casa do Dragão

Prestes a estrear no HBO Max, A Casa do Dragão pretende repetir – e até mesmo superar – o sucesso de Game of Thrones. Épica, ousada e cheia de reviravoltas, a série tem tudo para se tornar um verdadeiro hit. Com o lançamento cada vez mais próximo, muita gente se pergunta: o que é preciso saber antes de assistir ao derivado?

Em primeiro lugar, não é necessário assistir Game of Thrones para compreender a trama de A Casa do Dragão. Afinal de contas, os eventos da nova série são ambientados séculos antes da história de Jon Snow e Daenerys Targaryen.

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, abordando as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

Explicamos abaixo 4 coisas que você precisa saber antes de assistir A Casa do Dragão no HBO Max; confira.

Targaryen é um clã poderoso

Como citamos acima, A Casa do Dragão foca na história da Casa Targaryen, no auge de seu poder e influência.

Para quem não se lembra, a família governou os Sete Reinos de Westeros por vários séculos, graças ao poder de seus magníficos dragões.

O drama começa quando o Rei Viserys Targaryen escolhe Rhaenyra, sua filha primogênita (ao invés de um herdeiro masculino), para sucedê-lo no Trono de Ferro. A decisão abala as estruturas patriarcais de Westeros, e serve como estopim para uma violenta guerra civil.

Além disso, vale lembrar que o clã também é conhecido pela “Loucura dos Targaryen”, uma espécie de doença mental que atinge alguns dos membros mais importantes da família.

“Sempre que um novo Targaryen nasce, os deuses atiram uma moeda ao ar e o mundo segura a respiração para ver de que lado ela cairá”, diz um famoso ditado sobre o clã.

A Casa do Dragão tem dragões de sobra

A série Game of Thrones é ambientada séculos após a “extinção” dos dragões. Por isso, a produção conta com apenas 3 dragões em sua trama – Drogon, Rhaegal e Viserion, os “filhos de Daenerys”.

Já A Casa do Dragão acontece no ápice do poder dos Targaryen. Ou seja: fãs podem esperar por vários dragões na trama da série.

Essas criaturas incluem Caraxes (que é montado pelo Príncipe Daemon) e Syrax (de Rhaenyra Targaryen).

O relacionamento dos Targaryen com os dragões é uma parte importante da caracterização da família. Com essas criaturas incríveis, os integrantes do clã exerciam grande poder sobre o ar, a terra e o mar.

O elenco de estrelas de A Casa do Dragão

Fãs de Game of Thrones sabem que um dos grandes trunfos da série era seu impressionante elenco de estrelas. A Casa do Dragão, dessa forma, seguirá o mesmo estilo.

Em suas 8 temporadas, Game of Thrones contou com 553 personagens – mas poucos sobreviveram até o final da série. Até o momento, 29 personagens já foram confirmados em A Casa do Dragão (e o número tem tudo para crescer nas próximas temporadas).

No elenco de A Casa do Dragão, destacam-se Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

A Casa do Dragão terá muitas narrativas

O objetivo de A Casa do Dragão é contar uma trama multigeracional, que envolve alguns dos eventos mais importantes da história de Westeros.

De acordo com informações prévias, o prólogo começa durante a adolescência de Rhaenyra Targaryen. Na metade da 1ª temporada, a série deve contar com um salto temporal de 10 anos.

“É assim que você deve contar essa história. Estamos falando de uma guerra geracional. Quando a primeira espada for empunhada, o público já conhecerá todos os jogadores”, comentou o co-showrunner Ryan Condal.

Em uma entrevista recente, George R.R. Martin, o criador das Crônicas do Gelo e Fogo, falou sobre a concepção de A Casa do Dragão.

“Com certeza, teremos muitos dragões e batalhas. Mas no centro da história, estão os conflitos humanos, o amor e o ódio.”, comentou o escritor.

A Casa do Dragão estreia no HBO Max em 21 de agosto de 2022. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.