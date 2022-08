A Casa do Dragão: Ator relembra acidente de astro de Morbius

Um dos astros de A Casa do Dragão, Matt Smith, se acidentou no set com uma espada durante a gravação de uma cena.

Fabien Frankel, um dos atores que contracenou com Smith, revelou que o colega de elenco acabou tendo uma lesão nos bastidores (via ScreenRant).

O pequeno corte na cabeça foi durante a gravação de uma cena de luta, envolvendo o uso de espadas e escudos. O ator disse que a espada de Smith acabou ricocheteando no escudo, e o acertou na cabeça.

“Foi a primeira coisa que gravei com Matt. Foi bem no início das filmagens. Foi muito intenso, mas rimos”, disse ele. “Infelizmente, sua espada ricocheteou no meu escudo e o acertou em cheio na cabeça. Ele teve um pequeno corte, mas acho que ele estava bem. Ele é um homem corajoso.”

Frankel vai interpretar Sor Criston Cole, um rival feroz do príncipe Daemon Targaryen, personagem de Smith que busca assumir o Trono de Ferro.

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

