Batalhas de A Casa do Dragão podem superar as de Game of Thrones; veja como

A Casa do Dragão será a primeira série derivada de Game of Thrones, com a sua história acontecendo muitos e muitos anos antes dessa.

Mas só porque é um prelúdio, não significa que as suas batalhas serão menos impactantes. Na verdade, pode ser o contrário.

As batalhas de A Casa do Dragão podem ser ainda mais grandiosas e brutais do que as de Game of Thrones, e por dois motivos simples, como observado pelo Screen Rant: cenários mais variados e dragões… muitos dragões.

A Casa do Dragão acontece no auge da era dos dragões. Grandes batalhas com estas criaturas são uma certeza.

Os dragões também apareceram em Game of Thrones, mas de uma maneira mais limitada em comparação com A Casa do Dragão.

Isto aumenta ainda mais as possibilidades, e será interessante de ver como será executado na série derivada.

Série de grande investimento

Além disso, A Casa do Dragão terá, desde o começo, algo que Game of Thrones levou um tempo para ter: um grande orçamento.

É claro que Game of Thrones era uma grande produção, mas teve um início um pouco mais modesto, até porque ninguém esperava que se tornaria um sucesso tão grande.

Com A Casa do Dragão, a HBO já terá certeza de que a franquia pode conquistar altos índices de audiência.

Isso permite um maior investimento desde o começo. Tudo colabora para que A Casa do Dragão seja ainda mais impressionante, pelo menos em termos de batalhas.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.