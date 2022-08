Estrela da série A Casa do Dragão elogia Matt Smith

A atriz Emma D’Arcy, que vai interpretar Rhaenyra Targaryen em A Casa do Dragão, elogiou o ator Matt Smith.

A série derivada de Game of Thrones, muito aguardada pelos fãs, foi alvo de um comentário desconfortável do astro de Morbius.

Smith, no entanto, foi elogiado por D’Arcy, mesmo que criticado em Morbius no início do ano e tentando se desvincular do projeto (via ScreenRant).

“Mas eu vou te dizer que o que é realmente incrível é que ele tem o dom de encontrar a liberdade na câmera. Ele não quer saber o que acontece. Ele quer surpreender; e quer que a coisa viva”, disse ela.

Além de elogiar o colega, a atriz revelou que Smith a ensinou muito sobre como fazer seu trabalho na série.

“E assim que entendi isso, ele não é apenas um presente de parceiro de cena, mas também é um privilégio saber do que alguém precisa”, comenta a atriz. “Você oferece isso, e de repente alguém está elétrico e com você e animado. É um prazer. Ele me ensinou muito sobre como fazer meu trabalho.”

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

