A Casa do Dragão quer se diferenciar de Game of Thrones por ESSE motivo

A série derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão, quer se diferenciar de sua original por um motivo que foi alvo de críticas.

Game of Thrones, além de adaptar os livros de George R. R. Martin, ainda retrata bastante violência, seja de cunho sexual ou não.

A escritora Sara Hess, em recente entrevista, revelou que a série não pretende retratar a violência sexual em tela como sua original, mas sim, mostram o impacto causado por isso (via ScreenRant).

“Gostaria de esclarecer que não retratamos violência sexual no programa. Lidamos com uma instância fora da tela e, em vez disso, mostramos as consequências e o impacto na vítima e na mãe do agressor”, disse ela.

O showrunner Miguel Sapochnik havia revelado que a série traria uma crítica ao patriarcado, e Hess aborda novamente o tema.

“Acho que o que nossa série faz, e do que me orgulho, é que escolhemos focar na violência contra as mulheres que é inerente a um sistema patriarcal”, disse ela.

Mais sobre House of the Dragon

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.