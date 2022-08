A Casa do Dragão é uma crítica ao patriarcado; entenda

A série A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, será uma crítica ao patriarcado.

O showrunner Miguel Sapochnik comentou sobre o spin-off tão esperado da HBO Max, que vai estrear em 21 de agosto.

Segundo ele, a série vai tratar a percepção do patriarcado sobre as mulheres de Westeros. Sapochnik explicou que colocar duas mulheres no centro da história fazia sentido: Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower (via ComicBook).

“Um dia, ela disse: ‘Isso seria muito mais interessante se fosse sobre as duas personagens femininas principais, em vez dos personagens masculinos'”, lembrou Sapochnik.

“‘Se você realmente focar na percepção do patriarcado sobre as mulheres, e o fato de que eles preferem se destruir do que ver uma mulher no trono.’ Essa não era uma perspectiva que eu já disse antes. Acho que fez a série parecer mais contemporânea também”, concluiu o escritor.

Sapochnik ainda abordou a relação que Rhaenyra e Alicent possuem em comum sendo grandes amigas, com uma nova imagem divulgada.

“Eles crescem no mesmo quintal, que é a corte real”, acrescentou a dupla. “Mas Alicent é melhor em conformidade com os requisitos das manobras da corte. É como um aliado que vive dentro dela, e ela tem que aprender quando abafar esse fogo e quando confiar nele. Ela está cercada por um rastro de cinzas.”

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.

