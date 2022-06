Se você gosta de acompanhar várias séries na Netflix, provavelmente se deparou com o seguinte desafio: são muitas para pouco tempo livre.

Acompanhar várias ao mesmo tempo pode ser divertido, mas o que se torna uma complicação é tentar assistir novamente alguma que você tenha gostado muito.

Filmes podem ser assistidos novamente com facilidade a qualquer momento, mas é um pouco mais difícil com as séries, principalmente com as mais longas.

Até por causa disso, existem aquelas séries que só valem a pena assistir uma vez. Isso não é algo negativo sobre elas, muito pelo contrário: na maioria dos casos, são séries tão marcantes que você nem sentirá a necessidade de assistir novamente.

Com algumas produções, você apenas precisa relaxar e assistir tentando aproveitar o máximo possível, porque nunca mais será a mesma coisa.

Continue lendo para conferir uma lista com as séries da Netflix que só valem a pena assistir uma vez. E deixando claro: são ótimas séries.

After Life

Após a morte inesperada de sua esposa, Tony (Ricky Gervais) decide mudar seu modo de viver. O cara legal logo se torna um homem impulsivo que diz e faz o que tem vontade.

A situação se complica, quando as pessoas ao redor de Tony tentam transformá-lo em uma pessoa melhor novamente.

Great News

Quando Katie, uma produtora de notícias, descobre que sua mãe voltou ao mercado de trabalho como estagiária na empresa em que trabalha, ela acredita que esta é a pior notícia que já teve.

Mas, com sua maior incentivadora ao seu lado, Katie pode finalmente obter o reconhecimento que merece.

Arrested Development

Um pai viúvo chamado Michael Bluth (Jason Bateman), cujo pai George Bluth (Jeffrey Tambor) foi preso por forjar a contabilidade das empresas Bluth, acaba tendo que cuidar de sua ex-rica família.

Space Force

Em Space Force, o cotidiano de trabalho dentro da Força Espacial, a sexta grande divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos.

Todos os dias, eles precisam “defender os satélites de ataques”, “executar outras tarefas relacionadas ao espaço” e outras coisas que não fazem ideia.

The Flash

O investigador forense Barry Allen (Grant Gustin) sofre um acidente em seu laboratório: ele leva um banho de produtos químicos e, em seguida, é atingido por um raio.

A partir disso, ele se torna capaz de canalizar os poderes do “Campo de Velocidade” e de se locomover com uma rapidez sobre-humana.

Kevin Spacey em House of Cards

House of Cards

Num drama sobre as consequências do poder e da corrupção, Francis Underwood (Kevin Spacey) está sedento por sucesso e nada o detém.

Trata-se de uma história onde são ultrapassados os limites para satisfazer o desejo de um homem que ambiciona governar o mundo.

Black Mirror

Black Mirror é uma série de televisão britânica antológica de ficção científica criada por Charlie Brooker e centrada em temas obscuros e satíricos que examinam a sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências imprevistas das novas tecnologias.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.