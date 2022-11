Atores de Supernatural que já morreram e você não sabia

Recentemente, os fãs de Supernatural foram pegos de surpresa pelo falecimento de Nicki Aycox. Nas primeiras temporadas da série, a atriz tem uma performance inesquecível como Meg Masters – uma das vilãs mais icônicas da trama. Muitos espectadores não sabem, mas outros atores de Supernatural também já morreram.

Supernatural chegou ao fim em outubro de 2019, após 15 temporadas e 327 episódios. A série, vale lembrar, foi protagonizada por Jensen Ackles (Dean) e Jared Padalecki (Sam).

O universo de Supernatural continua vivo com o spin-off The Winchesters. A série derivada é ambientada durante a juventude de John Winchester e Mary Campbell – os pais de Sam e Dean.

Revelamos abaixo 7 atores e atrizes de Supernatural que já faleceram – veja se você lembra de todos eles.

Nicki Aycox

Fãs de Supernatural ficaram de luto pela morte de Nicki Aycox, a intérprete de Meg Masters. A atriz aparece somente nas primeiras temporadas da produção, retornando em uma participação especial no quarto ano. Até hoje, Meg é vista como uma das criaturas mais memoráveis da série de fantasia.

Nicki Aycox faleceu em 16 de novembro de 2022, aos 47 anos, após uma longa batalha contra a leucemia. A atriz foi homenageada por colegas de elenco, fãs e admiradores. Além de Supernatural, Aycox é conhecida por filmes como Olhos Famintos e A Garota do Trem, além das séries Arquivo X e Dark Blue.

Cory Monteith

Cory Monteith é mais conhecido por protagonizar a série musical Glee, no papel de Finn. Muitos fãs não sabem, mas o ator também faz uma participação especial na 1ª temporada de Supernatural. Monteith aparece em “Wendigo”, o segundo episódio da série.

No capítulo em questão, o ator vive Gary, um jovem que se torna uma das primeiras vítimas do Wendigo. Cory Monteith faleceu em 2013, com apenas 31 anos de idade. A causa da morte foi identificada como uma overdose acidental de narcóticos. Após o falecimento, o pai do astro criou uma fundação para honrar seu legado.

James Otis

O veterano James Otis faz uma participação pra lá de especial na 5ª temporada de Supernatural. Em “My Bloody Valentine”, o ator interpreta Fome – um dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. O personagem aparece em apenas um episódio, mas até hoje, figura em várias lista dos “melhores vilões de Supernatural”.

Também conhecido por atuar em séries como Criminal Minds, Cold Case, Plantão Médico, Star Trek: Deep Space Nine, Arquivo X e Law & Order, James Otis faleceu em 2020, aos 72 anos. A causa da morte não foi revelada, mas sabe-se que o ator passou muitos anos lutando contra uma doença “secreta”.

Logan Williams

Assim como James Otis, Logan Williams atua em apenas 1 episódio de Supernatural. O ator integra o elenco de “Push”, um capítulo da 11ª temporada. Williams interpreta Max Johnson, um garotinho que é assombrado pelo espírito revoltado de seu amado tio.

Além de Supernatural, Logan Williams é famoso por séries como When Calls the Heart e The Flash. Na produção do Arrowverso, o ator viveu a versão mais jovem do protagonista Barry Allen. Williams morreu em 2020, uma semana antes de seu aniversário de 17 anos, em uma overdose acidental de fentanil.

Billy Drago

Em “Time is on My Side”, um episódio da 3ª temporada de Supernatural, Billy Drago vive o Dr. Benton – um dos vilões mais assustadores da série. No capítulo em questão, o personagem rouba órgãos de vítimas incautas para garantir a sobrevivência de seu próprio corpo apodrecido.

O ator Billy Drago faleceu em 2020, aos 72 anos, após sofrer um infarto. Além de sua inesquecível performance em Supernatural, Drago é famoso por filmes como Viagem Maldita, O Cavaleiro Solitário e Os Intocáveis, junto com as séries Charmed e Arquivo X.

Chad Everett

Em “The Curious Case of Dean Winchester”, um episódio da 5ª temporada de Supernatural, o protagonista Dean encara sua própria mortalidade. Ao participar de uma partida de poker na qual os jogadores apostam anos de vida, o personagem envelhece décadas em minutos.

A versão idosa de Dean Winchester é interpretada por Chad Everett. Em seus mais de 50 anos de carreira, Everett atuou em mais de 40 filmes, séries e peças de teatro. Mais conhecido por sua performance como Tom Cassidy no remake de Psicose, o ator faleceu em 2012, aos 75 anos, em decorrência de um câncer pulmonar.

Michael Massee

Em Supernatural, Michael Massee vive Kubrick. O personagem é um caçador de monstros e um dos poucos amigos de Gordon Walker. Após Sam abrir o Portão do Inferno, Kubrick embarca em uma “missão divina” para matá-lo.

Michael Massee também é conhecido por sua performance no filme O Corvo (notório pela morte de Brandon Lee nas filmagens). O ator morreu em 2016, após uma dura batalha contra um câncer de estômago. Outros projetos de Massee incluem os filmes O Espetacular Homem-Aranha e Mulher-Gato, além da série Lista Negra.

Todos os episódios de Supernatural estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.