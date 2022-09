Blonde: O que é real e o que é ficção no filme sobre Marilyn Monroe

Blonde retrata a vida de Marilyn Monroe de forma mais dramática do que efetivamente uma cinebiografia tradicional. Assim sendo, muitos acontecimentos do filme não têm um compromisso expresso com a realidade. Veremos o que é real e o que é ficção no filme da Netflix.

Blonde leva os espectadores em uma jornada pela vida de Marilyn Monroe (interpretada por Ana de Armas), começando com sua infância conturbada e terminando com sua morte prematura em 1962.

Continua depois da publicidade

O filme se concentra principalmente na vida pessoal da protagonista, sua carreira, gravidez e luta com sua persona pública como Marilyn Monroe, enquanto contorna os detalhes mais profundos de seus casamentos e carreira na maior parte.

Em vez de examinar os detalhes da vida de Marilyn Monroe como faria uma cinebiografia tradicional, Blonde está mais interessada na ideia de Marilyn Monroe do que em contar a história de sua vida.

Vamos ver agora o que é verdadeiro e falso na obra com Ana de Armas.

Marilyn Monroe realmente achava que Clark Gable era seu pai?

Um foco importante em Blonde é o desejo de Marilyn de conhecer seu verdadeiro pai.

No início do filme, a mãe de Marilyn mostra a ela uma foto de Clark Gable e diz à jovem Norma Jean que ele é seu verdadeiro pai. Embora isso pareça algo que Blonde possa ter fabricado, é verdade que Marilyn Monroe em um ponto pensou que Clark Gable era seu pai, embora não pareça que ela levou essa crença tão longe na vida real quanto ela fez em Blonde.

Monroe e Gable até co-estrelaram juntos o filme de 1961, Os Desajustados, que foi o último filme que ambos lançaram durante suas vidas.

Marilyn Monroe estava realmente em um relacionamento poliamoroso?

No início de Blonde, Marilyn é retratada entrando em um relacionamento poliamoroso com os atores Charles Chaplin Jr. e Edward G. Robinson Jr. (que são referidos como Cass e Eddy, respectivamente, em Blonde).

Quando eles são vistos juntos em público, Marilyn é instruída pelo estúdio a parar de passar tempo com os dois, efetivamente terminando seu relacionamento.

Embora Monroe tenha tido casos com os dois atores separadamente, não há evidências do relacionamento poliamoroso que Blonde retrata. Blonde provavelmente optou por incluir esse enredo, pois fazia parte do romance Blonde original, apesar desse caso não ter vínculos com a vida real de Monroe.

Marilyn Monroe já esteve grávida?

Blonde se concentra nas gestações de Marilyn Monroe em vários pontos do filme, embora nem sempre sejam factuais.

Na realidade, não há evidências de que Monroe estava grávida durante 1953 ou que ela fez um aborto, cuja representação provavelmente contribuiu para a classificação para maiores de Blonde.

No entanto, a gravidez e aborto de Monroe durante seu casamento com o dramaturgo Arthur Miller (interpretado por Adrien Brody) é factual.

Joe DiMaggio realmente era abusivo com Marilyn Monroe?

Blonde retrata o casamento de Marilyn com a lenda do beisebol Joe DiMaggio como um casamento volátil, especialmente após as filmagens de sua famosa cena na grade do metrô em O Pecado Mora ao Lado.

Infelizmente, esta representação da vida de Monroe é realista. Na vida real, Monroe e DiMaggio (Bobby Cannavale) tiveram um casamento curto e abusivo, e ele ficou indignado com a cena da grade do metrô, que é uma das imagens predominantes que as pessoas associam a Marilyn Monroe hoje.

Monroe pediu o divórcio um mês depois que a cena foi filmada, e o casal se divorciou após apenas nove meses de casamento.

Arthur Miller realmente escreveu sobre Marilyn Monroe?

Em Blonde, Marilyn é mostrada descobrindo que seu terceiro marido, o dramaturgo Arthur Miller, escreveu sobre ela em uma de suas peças, incluindo diálogo linha por linha de uma conversa que tiveram, o que cria uma barreira entre eles.

Este detalhe sobre o casamento de Monroe e Miller é verdade, com Miller até escrevendo sobre Monroe em seu trabalho anos após o divórcio.

Miller até escreveu o roteiro do último filme de Monroe, Os Desajustados no qual a personagem Roslyn tem semelhanças impressionantes com Monroe, que a trouxe à vida na tela.

Marilyn Monroe realmente era difícil nos sets?

Durante o filme da Netflix, Marilyn se mostra difícil de trabalhar como atriz, com ela até saindo do set de um de seus filmes.

Esse também foi o caso da Marilyn Monroe da vida real. Parcialmente devido à sua crescente dependência de produtos farmacêuticos, Monroe era conhecida por chegar atrasada ao set e por não cooperar durante sua carreira de atriz.

Marilyn Monroe realmente teve um caso com JFK?

No final de Blonde, vemos Marilyn sendo levada pelo Serviço Secreto para ver o presidente John F. Kennedy em um quarto de hotel, onde ela é agredida sexualmente por ele.

O suposto caso de Marilyn Monroe com o presidente Kennedy é talvez um dos detalhes mais notórios de sua vida, especialmente sua famosa performance sensual de “Parabéns para você” para ele em 1962.

Monroe e Kennedy tinham algum tipo de conexão na vida real, mas não como em Blonde.

Este aspecto é difícil de se apurar, já que os detalhes em torno do suposto caso de Monroe e Kennedy são obscuros devido à natureza de quem eles eram, mas não há evidências de que a representação de Blonde de Kennedy agredindo sexualmente Monroe realmente tenha ocorrido.

Blonde está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.