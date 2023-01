Casamento às Cegas Brasil: Veja onde estão agora os participantes da 1ª temporada

A segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil foi lançada, na íntegra, na Netflix. Mas e quanto aos participantes do primeiro ano da versão brasileira do reality? Vamos ver onde eles estão agora.

A temporada inaugural da série trouxe muita intriga, briga e romance. Infelizmente, parece que nenhum casal permaneceu junto depois do término do programa – será que o amor é cego mesmo?

Dito isso, alguns deles chegaram a ficar juntos por um ano, um pouco mais, ou um pouco menos. Há também quem encontrou amor fora da série.

Confira, abaixo, por onde andam os participantes da primeira temporada de Casamento às Cegas Brasil.

Luana Braga

Parte do casal mais duradouro da primeira temporada, Luana Braga e o marido Lissio Fiod passaram um ano casados antes de terminarem em novembro de 2022.

Luana aparentemente deixou sua profissão de psicóloga para se tornar modelo, influenciadora de mídia social e guru fitness que ministra cursos com a Academia Online Rocket. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Luana passou o ano passado promovendo várias marcas de moda como a Lowell Pro Performance e compartilhando uma série de dicas de saúde e relacionamento.

Lissio Fiod

Desde que se separou de Luana, Lissio tem feito muitas viagens internacionais, trabalhando no autoaperfeiçoamento e fazendo parcerias com várias marcas de moda.

Profissionalmente, Lissio continua a ser proprietário e operador das suas empresas industriais e imobiliárias, DOM Portas e Villa Boracay.

Carol Novaes

Carol Novaes e Hudson Mendes se separaram desde o fim da primeira temporada, como descobrimos no episódio de reunião.

Carol agora vive como uma figura pública que desde então fez parceria com a marca de roupas Splash Boutique e dedica suas mídias sociais a fornecer dicas de beleza.

Ela chegou a fazer uma parceria com a Hershey’s para uma promoção e o amaciante Comfort nos últimos meses.

Hudson Mendes

Agora solteiro, Hudson continua a trabalhar como modelo, atuando como embaixador da marca de roupas Streef e co-fundador da empresa de planejamento de eventos Happin3ss Party.

Desde que apareceu no programa, Hudson viajou pelo mundo, mostrando tudo nas redes sociais. Ele também tem uma conta no OnlyFans.

Nanda Terra

Nanda Terra e Thiago Rocha terminaram a temporada de Casamento às Cegas Brasil juntos, mas o casal revelou que eles se separaram no episódio de reunião. Não apenas isso, Nanda começou a namorar Mackdavid Alves.

Mackdavid pediu Nanda em casamento no final do episódio, e os dois já deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, um menino chamado Ben, em 31 de maio de 2022.

Thiago Rocha

Thiago teve dificuldades após sua separação de Nanda. Rocha foi expulso de uma boate em dezembro de 2021 após ser flagrado fazendo sexo no banheiro com uma mulher que conheceu dentro do clube.

Atualmente, Rocha trabalha como jornalista e influenciador de redes sociais. Com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, o feed de Rocha é carregado com fotos de viagens, incluindo uma recente viagem a Miami Beach e ao Disney World em Orlando.

Ana Prado

Ana Prado e Shayan Haghbin perceberam sua incompatibilidade e decidiram se separar no Dia da Decisão. No ano passado, Ana retomou sua carreira de modelo profissional e continua a criar suas filhas Antonella e Mirabel.

Quando não está cuidando da família, Ana promove parcerias com Brasil Cacau, Tanara e muito mais.

Shayan Haghbin

Desde que se separou de Ana em 2021, Shayan dobrou seus empreendimentos empresariais, recentemente em parceria com o Blaze, um cassino online brasileiro que ele continua a promover no Instagram. Shayan também fez parceria com o Sheik Barber como uma maneira de aumentar seu alcance.

Além disso, ele participou da 14ª temporada de A Fazenda.

Dayanne Feitoza

Semelhante a Ana e Shayan, a modelo profissional Dayanne Feitoza e seu parceiro Rodrigo Vaisemberg optaram por se separar mutuamente no Dia da Decisão. Durante o episódio de reunião, Dayanne revelou que começou um novo relacionamento com outra pessoa, embora nunca tenha identificado quem.

Ela também começou a praticar pole dance em 2022 e, recentemente, curtiu férias com as amigas em Porto de Galinhas, sendo patrocinada pela Ford Brasil.

Rodrigo Vaisemberg

Parece que Rodrigo permaneceu solteiro desde que se separou de Dayanne e passa muito tempo com o colega de elenco Shayan depois que os dois se tornaram amigos no programa.

Profissionalmente, Rodrigo lançou uma parceria com a Shorts Co. Quando ele não está promovendo suas parcerias, compartilhando vídeos de exercícios e fotos de viagens, Rodrigo pode ser encontrado saindo com seu amado cachorro Blunt.

Casamento às Cegas Brasil está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.