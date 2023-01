Casamento às Cegas: Tudo o que rolou antes da parte final da 2ª temporada

Prestes a estrear na Netflix, a parte final da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil promete agitar o catálogo da plataforma – trazendo juras de amor, lágrimas e muitas reviravoltas para os participantes. É por isso que, antes de conferir os novos episódios, vale a pena relembrar tudo que rolou até o desfecho.

“Chega uma nova temporada brasileira, e os participantes desse reality seguem em busca de amor, e não de aparência. Prepare-se para mais romance e mais drama do que nunca!”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil.

O reality show de namoro, vale lembrar, é um spin-off de Casamento às Cegas (Love is Blind), que conta com 3 temporadas na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que aconteceu em Casamento às Cegas Brasil 2 antes da parte final da 2ª temporada; confira!

A 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil está na Netflix

Relembre os momentos mais importantes de Casamento às Cegas Brasil

Na 2ª parte da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil, os participantes trocaram o cenário controlado do reality show pelos desafios da vida real. Os casais passaram 30 dias morando juntos, adaptando rotinas, entendendo os hábitos e as manias um do outro e conhecendo familiares e amigos.

Em meio ao relacionamento de Thamara e Alisson, o celular foi o principal vilão. A maneira como o casal lida com as redes sociais, dessa forma, tem tudo para definir se os participantes ficarão juntos ou desistiram da união.

“Teve ainda casal com amigos em comum, desenterrando os podres do passado, mas também muito companheirismo na cozinha, na hora de lavar roupa e organizar a casa, além de muitas declarações de amor e carinho”, afirma a Netflix.

A relação de Gui e Maíra, por sua vez, passou por altos e baixos durante uma edificante sessão de fofocas realizada em um vinhedo em São Paulo, logo após a lua de mel.

“E a sinceridade imperou, viu? ‘Se tivesse que casar hoje, eu não iria’, alguns disseram. A insegurança foi exposta também por Maíra: ‘Até quando eu vou ter que ficar dando o tempo dele? Até quando eu vou ter que ficar tentando conquistar o Gui?’ Vinho entrou, verdade saiu”, descreve a plataforma.

Conhecer a família de um parceiro é sempre algo complicado – e Robert sabe bem disso, já que não teve tempo nem de se preparar psicologicamente para a visita da sogra, que chegou logo após a mudança. Felizmente, a conversa correu às mil maravilhas.

O mesmo não pode ser dito sobre o jantar de Verônica e os pais de William, que terminou com uma verdadeira “torta de climao”.

“Com o filho mais quieto que o normal, o casal “ganhou” uma aula sobre a seriedade do casamento”, afirma o streaming.

Em um comunicado à imprensa, a Netflix garantiu também que a parte final de Casamento às Cegas Brasil 2 terá emoção de sobra.

“Não faltaram lágrimas, com noivas emocionadas ao se verem de branco e prestes a realizarem o sonho de dizer “sim” no altar”, promete a plataforma.

A parte final da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil estreia na Netflix nesta quarta-feira (11).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.