Casamento às Cegas: Os 7 acontecimentos mais chocantes de Depois do Altar 2

A segunda temporada de Casamento às Cegas: Depois do Altar chegou à Netflix e mostrou aos fãs do programa o que aconteceu com os casais formados durante o reality.

Aparentemente, no entanto, nem tudo era para ser. Vimos muitas separações. Muitas mesmo. Enquanto um par em específico acabou perdurando e outro se encontrou.

Pelo jeito, o amor não é tão cego assim. Dito isso, veremos os sete acontecimentos mais chocantes mostrados em Casamento às Cegas: Depois do Altar 2.

Shaina noivada

O triângulo amoroso formado por Shaina, Natalie e Shayne deu o que falar, mas Depois do Altar 2 mostrou que as coisas mudaram de figura.

Agora, Shaina está noiva do grego Chris Lardakis, que conheceu fora do reality show da Netflix. Ela e Shayne continuam amigos.

Vai e vem de Shayne e Natalie

Natalie Lee chegou a negar o pedido de casamento de Shayne Jansen no altar, mas os dois acabaram noivando outra vez.

Não durou muito, visto que terminaram. Mas como o destino prega peças nas pessoas, eles reataram. E terminaram de novo em seguida. Atualmente, estão solteiros e Shayne chegou a dizer que quer ir para o Panamá e não pensar na vida amorosa por um tempo.

Ranço

Natalie não é uma de perdoar, aparentemente. Ela ainda guarda rancor de Shaina, acusando-a de ter dado em cima de Shayne.

Além disso, ela está convicta de que viu os dois trocando mensagens, apesar de todos dizerem que não viram isso acontecendo.

Nada de Shake

Abhishek Chatterjee, o Shake, deu o que falar na segunda temporada de Casamento às Cegas, mas não esteve presente em Depois do Altar 2.

Aparentemente, ele não foi convidado por qualquer participante para nada, então não teve muito o que ser mostrado dele.

Kyle e Deepti

Deepti Vempati e Kyle Abrams agora estão apaixonados e namorando, comprovando os rumores de que se tornaram mais que amigos depois dela ter rejeitado Shake no altar.

Será que veremos um romance dando certo, afinal? Só o tempo dirá.

Adeus Nick e Danielle

Nem mesmo Nick Thompson e Danielle Ruhl deram muito certo. Eles continuaram juntos ao término de Casamento às Cegas 2, mas não durou muito.

Eles se divorciaram entre o fim do programa e Depois do Altar 2. Amor não está no ar.

Problemas no paraíso

Por falar em problemas no casamento, Jarrette Jones e Iyanna McNeely também não estão na melhor das situações.

Eles continuam casados, mas decidiram morar em casas separadas, visto que Jones mudou nada e continua passando a noite toda fora. Em Depois do Altar 2, ela decide dar outra chance a ele, caso ele mude seus hábitos.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.

