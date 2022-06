Chefe de The Umbrella Academy responde as maiores dúvidas sobre a 3ª temporada

O produtor principal de The Umbrella Academy, Steve Blackman, deu uma entrevista ao Decider em que comentou sobre as maiores dúvidas em torno da terceira temporada.

Obviamente, teremos grandes spoilers aqui. Então, caso você ainda não tenha assistido, não continue lendo.

Mas se você já assistiu e está curioso, continue lendo para conferir as respostas de Steve Blackman para as maiores dúvidas sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy.

O que vem a seguir agora que os personagens principais não têm poderes?

“Eu sei o que é a quarta temporada. E nós os deixamos em um lugar bastante precário com a pergunta que espero que o público esteja se perguntando: eles estão melhor sem seus poderes?”

“Eles estão melhor com eles? Eles odiavam os poderes, era a ruína de sua existência.”

“Agora eles estão livres e podem ser ‘normais’. Eles podem viver assim e ser ‘normais’?”

“Eu tenho uma maneira de eles recuperarem seus poderes. Mas também, Hargreeves conseguiu algo muito especial de volta – ele conseguiu sua esposa.”

“Mas essa também é uma história muito complicada, já que eles são alienígenas, que esperamos também abordar no próximo ano.”

“O mundo, se você olhar com cuidado, também é um pouco diferente, essa linha do tempo, muitas coisas da Hargreeves Enterprises ao redor.”

“Então, há muitos lugares para ir na quarta temporada, e eu tenho um plano muito bom para isso se tivermos mais um ano.”

Quem é o Ben na cena pós-créditos?

“Só posso dizer que é o Ben desta temporada e faz alusão a algo para a próxima temporada. Então, é um mistério.”

“Estou feliz que alguém tenha visto. Muita gente já perdeu. Mas é um Ben desta linha do tempo, mas algo que virá mais tarde.”

Vamos descobrir mais sobre os criadores do universo?

“Fazemos muita pesquisa e estamos tentando conversar… quer dizer, não fomos para um lugar espiritual.”

“Mas tivemos uma longa discussão sobre alguém ou alguma coisa… Independentemente de como o universo começou, pensamos que deveria haver um botão de reset em algum lugar.”

“E foi aí que fomos com isso. Hargreeves não conseguiu terminar a reprogramação antes que Allison o derrubasse, enquanto pressionava o botão, porque queria obter o que era o acordo, que é sua filha e Ray de volta.”

“Mas obviamente vai haver algo errado, porque ele não conseguiu terminar seu trabalho.”

Allison, Ray e Claire estão no mesmo universo? Ou uma linha do tempo diferente?

“Posso dizer que Allison, Ray e Claire estão nesta linha do tempo e são todos reais.”

The Umbrella Academy está disponível pela Netflix.

