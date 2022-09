Cobra Kai: As melhores lutas da série da Netflix

Cobra Kai, como não poderia deixar de ser, conta com diversas lutas icônicas. A continuação de Karatê Kid foca bastante no treinamento dos jovens e nas intrigas entre eles e os adultos. Dito isso, veremos quais são as melhores.

O que começou como rivalidade entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, evoluiu para um grande drama entre os personagens mais diversos.

Seja Lawrence vs LaRusso, Samantha vs Tory, ou Miguel vs Robby, há duelos que chamam a atenção na série.

Assim sendo, vamos ver quais são as melhores lutas de Cobra Kai.

Daniel Vs Johnny

Como uma das melhores e mais longas rivalidades do cinema, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso lutaram entre si em inúmeras ocasiões ao longo do seriado.

Mas nenhuma luta é tão convincente nem empolgante como este confronto dos senseis, que ocorre no quinto episódio da quarta temporada. Obviamente, o hype construído para esta luta é incrivelmente emocionante, preparando o terreno para o que vemos.

Sam vs Tory no All-Valley Tournament

Sam e Tory têm muitos conflitos depois que Tory se juntaà série. Tory é injustamente julgada por Sam quando elas se encontram, e Sam acaba carregando muito trauma pelas coisas que Tory faz com ela.

É inevitável que as duas compitam pelo primeiro lugar feminino no All Valley Tournament no 10º episódio da 4ª temporada. O que é ótimo na luta não são necessariamente as habilidades que eles mostram, já que o público viu a maioria deles.

Em vez disso, é o quão limpa é a luta. Tory prometeu a si mesma e à Samantha LaRusso seguir as regras e garantir que Sam não se machuque gravemente, e ela se mantém fiel a isso. Isso significa que a luta é menos caótica do que algumas do passado, mas mostra o quanto o Tory cresceu.

Robby vs Eli no Torneio All-Valley

Quando ele perde seu moicano, Eli perde sua confiança. Ele se junta ao Eagle Fang e acaba na final do All Valley Tournament, enfrentando Robby, no final da quarta temporada.

Robby é amplamente considerado pelos personagens como o melhor lutador, mas Eli está comprometido, e os dois se encontram em pé de igualdade.

No fim, Eli provas ser um dos lutadores mais fortes da série – tão bom quanto, se não melhor que, Robby.

Briga no Golf N’ Stuff

Golf N’ Stuff é onde Sam decide liderar seus companheiros de equipe para enfrentar os membros do dojo Cobra Kai, com a intenção de fazer uma demonstração de força para impedir que eles venham atrás deles. A luta ocorre no quinto episódio da terceira temporada.

O plano de Sam não funciona, visto que o Cobra Kai claramente tem a vantagem, pois o trauma de Sam volta com força total quando Tory vem atrás dela.

Johnny e Daniel vs Kreese e Robby

Comparado com muitas das outras cenas de luta em grupo da série, esta em particular é muito mais curta no geral e ocorre no 10º episódio da terceira temporada. No entanto, é um grande momento para os personagens envolvidos, pois Robby se vê injustiçado por seu pai (em sua mente, novamente) e pelo homem que vem preenchendo o vazio da figura paterna em sua vida.

Quando Johnny encontra Kreese treinando Robby, ele quer acabar com isso e corta completamente os laços com o Cobra Kai. Robby, ainda com raiva do mundo, tenta lutar contra Johnny, mas Johnny se recusa e bloqueia continuamente em vez de se envolver.

Claro, quando Daniel chega, ele usa alguns dos novos movimentos que aprendeu com Chozen contra Kreese como forma de provar seu ponto de vista. Termina com os ex-rivais percebendo que se unir é uma necessidade.

Batalha na casa dos LaRusso – (Temporada 3, Episódio 10)

O 10º episódio da terceira temporada é realmente um capítulo cheio de ação.

A batalha na casa de LaRusso entrega tudo o que amamos no show: coreografia impressionante, trabalho de câmera habilidoso (incluindo uma tomada única inspirada, enquanto as crianças lutam pela casa), música de tirar o fôlego e arcos de personagens satisfatórios, mas emocionais.

Mais especificamente com Eli, esta é a cena que transformou o valentão de volta no amigo carinhoso que ele já foi. Como vemos Eli e Demetri finalmente se unem e batem em muitos alunos Cobra Kai, fazendo todos os nossos corações derreterem.

A briga na escola

O primeiro lugar só poderia ser esse. A luta escolar que chega no episódio final da segunda temporada é a mais memorável de toda a série. Embora os alunos de Cobra Kai e Miyagi-Do continuem a ter conflitos depois disso, é nesse ponto que todas as rivalidades realmente vêm à tona.

A luta inteira é alimentada pela raiva de Tory por Sam, mas quando Tory vai atrás de Sam, e Miguel e Robby tentam intervir, a defesa de seus amigos se espalha entre os membros de ambos os dojos.

Ex-amigos se envolvem em uma briga total e as apostas para a série aumentam quando as crianças são colocadas em perigo real umas pelas outras.

A sequência inteira parece puro caos quando Hawk ataca Demetri, e Robby derruba Miguel da escada e Tory deixa Sam com sérias cicatrizes.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

