Coisas que apenas adultos notam em Lightyear

Lightyear chega aos cinemas como uma aventura para toda a família, mas há mensagens que somente os adultos entenderão sobre o filme da Pixar.

De fato, isso é bastante comum em todos os filmes do estúdio, vide a forma como a depressão é tratada em Divertida Mente, ou o luto em Up: Altas Aventuras.

Lightyear conta com temáticas adultas e também algumas outras referências que somente as pessoas adultas vão perceber.

Com isso, vamos ver abaixo as coisas que somente os mais velhos percebem no filme da Pixar.

Lightyear é o novo derivado de Toy Story

Viciado no trabalho

Buzz Lightyear é viciado no trabalho. De acordo com a Healthline, os sintomas do vício no trabalho incluem “fazer longas horas no escritório, mesmo quando não é necessário”, “estar obcecado com o sucesso relacionado ao trabalho”, “ter medo intenso de falhar no trabalho”, “usar o trabalho como uma forma de evitar relacionamentos” e “trabalhar para lidar com sentimentos de culpa ou depressão”, entre outros.

Buzz mostra vários casos de obsessão pelo trabalho. Ele é um operador que não gosta de trabalhar com novatos e se mantém no mais alto padrão possível. É sugerido mais tarde que esse comportamento pode resultar de um complexo de inferioridade maior. Buzz revela que ele não era especialmente bom no treinamento, e que ele quase desistiu depois de sua primeira semana. Apesar de alcançar grande sucesso no Comando Estelar desde então, ele não é menos duro consigo mesmo.

Saúde mental

Alguns estudos contemporâneos sugeriram que o vício no trabalho está relacionado a um maior risco de depressão e, em Lightyear, Buzz mostra sintomas de ambos.

Sua obsessão com sua “missão” é em grande parte motivada por ele não gostar de si próprio, e ele age como se não merecesse uma vida normal e feliz. Durante as décadas que ele passou testando o drive de hipervelocidade, Buzz é o único que pressiona repetidamente por mais corridas.

Sua melhor amiga, a comandante Alisha Hawthorne (Uzo Aduba), até o encoraja a parar, mas isso ainda não é suficiente para tirar Buzz de seu padrão.

Essa fixação na culpa e nos erros do passado é um sintoma primário da depressão, assim como a falta de interesse de Buzz em sua vida cotidiana.

Contra o sistema

Buzz Lightyear pode trabalhar para o Comando Estelar, mas isso não significa que eles sejam os mocinhos. Pelo contrário, o Comando Estelar atua como um antagonista direto antes que Zurg apareça em cena.

Quando Buzz volta para casa de um voo de teste e descobre que Alisha faleceu, ele rapidamente percebe que a nova estrutura de comando não está mais interessada em experimentos de hipervelocidade. O Comando Estelar ainda tenta desativar Sox (Peter Sohn), o que Buzz se recusa a permitir. Ele acaba roubando uma nave espacial e passando por outro voo de teste em total desobediência às ordens da organização.

Referências a clássicos

Lightyear tem muitos easter eggs, incluindo várias referências a Toy Story. Também presta homenagem frequente aos grandes nomes da ficção científica. Muitas dessas alusões podem ser captadas por crianças que amam o gênero, como o hacking de computador no estilo R2-D2 de Sox e as muitas semelhanças de Zurg com Darth Vader.

Outros, no entanto, são claramente escritos especificamente para os adultos na platéia.

Por exemplo, quando o primeiro voo de teste de Buzz dá errado, ele começa a discutir com o sistema de piloto automático do navio e ordena que ele “abra a porta de combustível”. O computador responde dizendo: “Desculpe, não entendi direito”. Toda a troca é uma clara referência a 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.

Há também muitas homenagens estilísticas a contos de ficção científica ainda mais antigos, como Buck Rogers. O planeta alienígena em que Buzz e companhia se encontram parece muito retrô – insetos gigantes, videiras viciosas, terreno baldio escarpado, toda a coisa. Isso faz sentido, já que a ideia original para o personagem Buzz Lightyear foi fortemente inspirada em séries de ficção científica antigas como Space Patrol.

Representatividade

Lightyear mostra um beijo na tela entre a Comandante Hawthorne e sua esposa. É um momento rápido – um que você provavelmente perderia se piscasse na hora errada, e que poderia ser visto como mais uma instância de representação queer sendo relegada à margem. No entanto, no contexto maior dos filmes de animação familiares modernos, ainda é um passo notável.

Indiscutivelmente mais importante do que o beijo em si, no entanto, é como Alisha e sua família são retratados em geral. Ela não é mostrada como uma exceção a alguma regra, mas sim como uma espécie de padrão-ouro de como pode ser uma vida familiar saudável.

O tempo

Dois dos temas mais abrangentes de Lightyear são a passagem do tempo e a inevitabilidade da mudança – ideias que definitivamente tocam o público jovem de algumas maneiras, mas que são muito mais compreendidas pelos espectadores adultos.

No início, Buzz presta pouca atenção ao mundo em mudança ao seu redor. Ele não se importa com a forma como a colônia está se adaptando ao seu ambiente ou como sua cultura está mudando ao seu redor – ele só está interessado em resolver o problema da hipervelocidade e devolver as coisas ao que costumavam ser. Mais tarde, essa resistência à mudança surge como um vilão completo, com Zurg revelado como uma versão antiga de Buzz do futuro.

Ao longo da história, Buzz aceita o fato de que o tempo passa – que as coisas mudam, para melhor ou para pior, e não há nada que você possa fazer sobre isso.

Conservadorismo de Zurg

Zurg quer uma coisa: viajar no tempo para antes da nave dele cair, desfazendo assim o que ele vê como seu maior erro. À primeira vista, parece uma boa ideia – uma chance de desfazer uma tragédia e restaurar a humanidade ao seu lugar entre as estrelas.

Mas, na realidade, as motivações de Zurg são muito mais egoístas. Ele quer mudar retroativamente seu legado, tornando-se um herói aos olhos da história em vez de um fracasso. Mas, como mostrado no arco de Buzz, a maioria das pessoas não o vê como um fracasso. Até Burnside fica impressionado ao finalmente conhecer Buzz e diz que o admirava quando criança. Mas Zurg não está interessado no que realmente aconteceu no passado. Ele só está interessado em sua própria percepção distorcida disso.

A alegoria aqui não é muito complicada – Zurg acha que está tornando o espaço ótimo novamente, mas está apenas destruindo vidas. Na era moderna em que vivemos, é um enredo que pode soar muito mais pesado para os adultos na audiência.

Lightyear já está em exibição nos cinemas.

